В конце прошлой недели все внимание инвесторов было сосредоточено на Турции, ситуация в которой отодвинула на второй план как опасения по поводу глобальной торговой войны, так и тему санкций. Турецкая лира за неделю ослабла к доллару на 21%, причем на 14% – только за пятницу. Сегодня утром курс USDTRY достиг 7,0, однако позже немного откатился назад. Представленный в пятницу министром финансов Турции Бератом Албайраком новый план экономического развития разочаровал иностранных инвесторов отсутствием каких-либо конкретных мер на краткосрочную перспективу. Помимо этого, в пятницу президент США Дональд Трамп объявил о двукратном увеличении таможенных пошлин на импорт алюминия и стали из Турции.

В понедельник рано утром Албайрак сделал несколько заявлений в своем Твиттере, согласно которым Турция уже начала реализацию мер, призванных снизить опасения инвесторов по поводу текущей ситуации. Правда, никаких конкретных деталей этих мер озвучено не было. Помимо этого, министр исключил возможность введения каких-либо ограничений в отношении валютных депозитов, заявив, что об изъятии этих средств или конвертации их в лиры не может быть и речи. Кроме того, сегодня Центральный банк Турции анонсировал ряд мер для повышения уровня ликвидности банковской системы (как в национальной, так и в иностранной валюте). В частности, регулятор снизил нормативы резервирования для обязательств в валюте и лирах, таким образом высвободив банковские резервы на 10 млрд лир, 6 млрд долл. и 3 млрд долл. в золоте.

Рост спроса на защитные активы привел к тому, что доходности казначейских облигаций США в пятницу по всей длине кривой опустились на 4–6 бп. Доходность 10-летних UST на закрытии составила 2,87%. В последние пару недель на рынке UST заметно выросло количество коротких позиций, и пятничное снижение доходностей, на наш взгляд, может подстегнуть их закрытие. Котировки фьючерсов на ставку ФСР выросли, что говорит о том, что инвесторы начинают закладывать чуть меньшую вероятность ужесточения политики ФРС. Доходности немецких Bunds снизились на 3–6 бп, тогда как долговые бумаги Италии прибавили в доходности около 9–16 бп. Индекс доллара за день укрепился на 0,9%, после нескольких месяцев безуспешных попыток превысив отметку 96,0. Евро в пятницу ослаб относительно доллара на 1,0% на фоне общего снижения аппетита к риску и опасений по поводу того, что ситуация в Турции может нести в себе значительные риски для европейских банков. Британский фунт ослаб на 0,5%, тогда как японская иена укрепилась относительно доллара на 0,2%. Последнее, как нам думается, может быть следствием закрытия позиций carry trade в валютах развивающихся стран. Индекс MSCI EM завершил пятницу снижением на 1,5%, а DAX опустился на 2,0%.

Рубль в пятницу ослаб относительно доллара на 1,6%, закрывшись на отметке 67,73. Утром рубль попробовал восстановиться, чему способствовала новость о том, что Банк России в среду уменьшил объем покупки валюты, осуществляемой им в рамках бюджетного правила. Кроме того, ЦБ опубликовал официальный комментарий относительно текущей ситуации на валютном рынке, в котором подчеркнул, что «имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности». Торговая активность на российском валютном рынке в пятницу была высокой: оборот в USDRUB TOM на МосБирже составил 5,5 млрд долл. Между тем на фоне валют других развивающихся рынков рубль вовсе не выглядел отстающим. Так, южноафриканский ранд в пятницу скорректировался на 2,7%, бразильский реал подешевел на 1,6%, а мексиканское песо закрылось в минусе на 1,2%. За неделю курс рубля снизился на 6,5%, в то время как основные валюты развивающихся стран подешевели в среднем на 3,8%.

Сегодня утром аппетит к риску на глобальных рынках остается слабым. Валюты развивающихся рынков продолжают заметно дешеветь: южноафриканский ранд теряет 4,0%, мексиканское песо – 1,5%. Азиатские валюты также начинают присоединяться к общей коррекции. Китайский юань дешевеет на 0,4%, индексы Nikkei и Shanghai Composite торгуются в отрицательной зоне. В ближайшее время ситуация в Турции останется в центре внимания инвесторов, а отсутствие действенного ответа на всплеск волатильности валютного курса наверняка продолжит оказывать давление и на другие валюты развивающихся рынков, что уже можно видеть в наблюдаемом сегодня утром укреплении японской иены (+0,5%).