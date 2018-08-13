Фондовые индексы США закончили торги 10 августа заметным снижением. S&P 500 потерял 0,71% из-за паники, возникшей после обвала турецкой лиры. Энергетический сектор единственный из 11 показал рост благодаря скачку нефтяных цен.

Доллар продолжил укрепляться на фоне слабости валют развивающихся стран. Евро в паре с ним обновил минимумы за год, подешевев до 1,1411.

Президент Дональд Трамп вдвое — до 20% и 50% соответственно — повысил тарифы на импорт алюминия и стали из Турции. Этот шаг спровоцировал дальнейшее падение турецкой лиры, которое распространилось на валюты других развивающихся стран. Выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не смогло успокоить инвесторов, потому что он не назвал никаких конкретных мер по преодолению кризиса, который ставит под вопрос способность турецких компаний обслуживать долги в иностранной валюте.

Признаков стабилизации турецкой лиры не наблюдается, что создает нервозность на глобальных фондовых площадках. Инвесторы продолжают перекладывать средства в безопасные активы вроде американских казначейских облигаций или японской иены и выходят из акций. Снижение доходности и уплощение ее кривой негативно отразится на бумагах финансового сектора. Акции защитных секторов, в частности представителей отрасли коммунальных услуг, в таких условиях по-прежнему будут выглядеть лучше широкого рынка. Важной экономической статистики сегодня не запланировано. Мы ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии снизится на 0,3%, до 2825 пунктов.

Сезон отчетов подходит к концу. Сегодня до открытия основных торгов свои отчеты представят компании JinkoSolar Holding, Sysco и The Stars Group. По первым двум компаниям прогнозируется повышение прибыли, однако из-за общих распродаж на рынке мы не ожидаем существенного роста акций этих эмитентов.