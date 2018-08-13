Американская валюта на годовых максимумах в районе отметки 1.138 в паре с EUR. Основанием для заметного укрепления последних дней послужили опасения относительно последствий ослабления турецкой лиры для европейских банков. В ближайшее время данная тема останется источником давления для европейской валюты. С точки зрения технического анализа ближайший уровень поддержки в паре EURUSD формируется в районе отметки 1.12. В перспективе ближайших месяцев сохраняется потенциал дальнейшего укрепления доллара. Текущая неделя не богата на макроэкономическую статистику. Из ключевых публикаций стоит отметить индекс деловых настроений ZEW в Германии, выходящий завтра в 12:00 по Москве, а также данные по розничным продажам и промышленному производству в США (в среду). Если в немецких данных может наметиться восстановление после продолжительного спада предыдущих месяцев, то в американских данных, напротив, может произойти некоторое ухудшение динамики, которое уже прослеживалось в ряде опережающих индикаторов. На этом фоне на текущей неделе EUR может демонстрировать более устойчивую динамику.

Рубль начинает неделю в районе отметок 68.1 в паре с долларом и 77.5 в паре с EUR после значительной просадки на прошлой неделе. Ключевым источником нервозности для российского рынка остается тема санкций. Параллельно на развивающихся рынках сохраняется общий негативный настрой, большинство валют (TRY, ZAR, MXN, HUF, INR, IDR, PLN, CNY) находятся в красной зоне. На этом фоне рубль пытается стабилизироваться на торгах в начале недели. По последней информации 9 августа ЦБ не проводил покупок валюты в рамках бюджетного правила, чтобы не усугублять давление на российскую валюту. Скорее всего, покупки до сих пор не возобновлены, точная информация об этом появится позднее. В отсутствие существенных новых негативных новостей по санкционной теме российская валюта может попытаться отыграть часть потерь на текущей неделе по мере переосмысления санкционных рисков инвесторами.