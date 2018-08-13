Рубль в пятницу ослаб на пост-маркете на 0,6%, и сегодняшним утром, как и ожидалось, начал постепенно консолидироваться у нового уровня сопротивления – 68,20 за доллар. Идентичные процессы в конце прошлой недели и начале текущей наблюдаются и в трёх других наших валютах сравнения – турецкой лире, польском злотом и венгерском форинте. Диапазон падения этих валют во внеурочные часы в пятницу варьировался в пределах от 2% для злотого до 8% для турецкой лиры. Ситуацию вокруг последней усугубляет довольно невнятная позиция центробанка, который пока всё ещё раздумывает над комплексом мер по защите лиры от спекулятивной атаки извне. Тем временем некоторые СМИ опубликовали «слухи» о том, что в Анкаре вновь готовится военный переворот, что оказывает дополнительное давление на турецкую валюту вне зависимости от дальнейшего сценария событий.

Американский доллар продолжает укрепляться к большинству основных мировых валют. Индекс доллара DXY по состоянию на полдень по МСК достиг отметки 96,32 – максимума с 18 июня прошлого года. Кто эти новые долларовые «быки» и каков смысл всего происходящего на глобальных валютных рынках?

Первое, что приходит на ум в качестве версии – это попытки оппонентов Дональда Трампа снизить его рейтинги в преддверии выборов в Парламент. Основу предвыборной риторики Трампа, как известно, составляли обещания возродить американскую промышленность и улучшить позиции США в мировой торговле. Основным мерилом успеха в последней, разумеется, является сальдо торгового баланса. Укрепление доллара делает практически невозможным дальнейшее улучшение этого макроэкономического индикатора. Данные другого важного «трамповского» макро-показателя – объёма промышленного производства США за июль – будут опубликованы уже в эту среду.

Второй приоритетной версией, на наш взгляд, являются опасения скорого обвала высокотехнологичного индекса Nasdaq в связи с ситуацией вокруг судебной войны акционеров «Тесла» против Илона Маска, а также слухи о судебном предписании реформатирования бизнеса социальных сетей Facebook и Twitter, которое в случае реализации вызовет существенное сокращение их финансовых потоков. В пользу этого мотива говорят данные о торгах фьючерсами и опционами на американские индексы. Так, соотношение опционов «пут» к опционам «колл» на фьючерс S&P 500 в конце прошлой недели подскочило до уровня 2 на фоне существенного роста OI («открытого интереса»), что означает появление крупной армии «медведей» (скорее всего, институциональных), которые верят в предсказание Morgan Stanley относительно дальнейшего развития событий, о котором мы писали в прошедшую пятницу. То есть мы видим классический «уход от рисков», однако в данном эпизоде он происходит на опережение событий.

Таким образом, по нашему мнению, судьба рубля, лиры и других «мягких» валют в ближайшие дни и недели будет зависеть от того, разгадает ли Трамп и его окружение этот ребус.