Похоже, что август становится одним из самых непростых и самых критических, переломных месяцев как для глобальных финансовых рынков в целом, так и для криптовалютного рынка в частности. Хотя о четкой корреляции криптовалют с традиционными финансовыми активами, такими как акции, сырье, валюты, говорить очень сложно, ввиду молодости, и отсутствия достаточной истории криптовалютного рынка, тем не менее в общем тренде непростых событий в общемировой экономике, криптовалюты не стали исключением и “тихой гаванью”.

На 1 августа общая капитализация рынка криптовалют составляла $271 млрд, сегодня, 13 августа, этот показатель достигает района $217 миллиардов, теряя в общем около $54 миллиардов всего за первую половину месяца. Если подобная тенденция продолжится, то уже к сентябрю рынок криптовалют может составлять менее $200 миллиардов, что сопоставимо с уровнями осени 2017 года.

На фоне того, что криптовалютный рынок стремительно теряет свою общую капитализацию, существенно вырос индекс доминирования “главной” криптовалюты — Bitcoin, впервые в 2018 году превысив отметку в 50%. На данный момент BTC Dominance достигает отметки 51,2%, несмотря на то что стоимость биткоина снизилась по отношения к доллару почти на 8% за последнюю неделю.

Наибольшее падение за неделю показали котировки Ripple, снизившись более чем на 28%, курс EOS упал на 26,56%, замыкает тройку “аутсайдеров” из ТОП-10 Coinmarketcap Ethereum, демонстрируя падение на 21%.

Каких- то четких и понятных фундаментальных причин серьезного падения альткоинов, помимо общего разочарования рынка несостоявшимся на 10 августа ожидаемым решением вопроса о запуске bitcoin-ETF, нет.

К примеру, у проекта Ethereum в августе было немало позитивных новостей — в частности, новость о том что компания Microsoft создала новый продукт Blockchain as a Service (BaaS), который позволяет предприятиям, в зависимости от отрасли, разрабатывать гибкие приложения на Ethereum специально под свои нужды.

Тем не менее, ни эта новость, ни новость о том что браузер Opera предоставил декстопный доступ к кошельку Ethereum под наплывом огромного количества просьб со стороны пользователей, общая сумма которых насчитывает около 322 миллиона человек, не помогли рынку, и криптовалюта Ethereum продолжает падение, дальнейшей целью которого мне видится уровень $220 за монету.

Динамика укрепления доли биткоина на рынке на фоне бегства инвесторов из альткоинов, в который раз демонстрирует текущую особенность криптовалют — все внимание сосредоточено на BTC/USD. Пока нет позитивных новостей для Bitcoin, ждать роста не приходится.