Сегодня утром, с открытия валютных торгов в Азии, курс турецкой лиры в паре с долларом рухнул ещё на 10%, до нового исторического минимума. С начала года турецкая валюта уже потеряла 50%. Спустя несколько часов ЦБ Турции принял решение вмешаться в резко ухудшающуюся ситуацию и временно стабилизировал её. ЦБ Турции ввел для банков страны ограничения по валютным свопам с лирами. Также регулятор запретил банкам осуществлять такие сделки на суммы, превышающие половину собственных денежных средств, и снизил норму обязательных резервов, которые коммерческие банки должны держать в виде депозитов в Центробанке.

Сводный индекс азиатского региона сегодня потерял почти 1%. Чуть более чем на 1% просели биржевые индексы в Китае, хотя в первые часы торгов они падали почти на 2.5%, при этом японский Nikkei потерял 0.8%. Европейские рынки сегодня тоже торгуются в красной зоне из-за ситуации в Турции, хотя потери там незначительные. Самое интересное заключается в том, что испанские банки держат существенную часть турецкого долга, поэтому и штормит весь банковский сектор Еврозоны второй день. Фьючерсы на основные американские индексы пока торгуются нейтрально, вблизи пятничного закрытия.

Российский рынок после очень слабого открытия во второй половине дня сумел выйти в плюс. Перед открытием торгов в США рублёвый индекс Московской Биржи показывает рост на 0.25%, торгуясь в районе 2280 пунктов, при этом валютный РТС растёт на 0.7%, превышая 1065 пунктов. Акции Сбербанка сегодня с открытия рухнули на 3%, до 181 рубля, но спустя несколько часов взлетели до 191 рублей, показывая рост на 2.5%. Магнит и X5 сегодня тоже обновили минимумы года и пока этот сектор продолжает выглядеть аутсайдером. Газпром и Лукойл сегодня снижаются на 1%, бумаги ГМК растут почти на 2%.

СЫРЬЁ И ВАЛЮТЫ

Индекс промышленных металлов сегодня показывает скромное снижение на 0.3%. Цены на медь пока торгуются нейтрально, алюминий и никель теряют до 0.5%. А вот драгоценные металлы просели почти на 1%. Котировки тройской унции золота опустились до психологически важного уровня 1200$, платина торгуется вблизи 10-летних минимумов, на отметке 812$. Баррель нефти марки Brent снижается на 0.3% и торгуется в районе 72.75$. Цены на нефть поддержала сегодня новость о том, что Саудовская Аравия в июле снизила добычу, несмотря на то, что королевство пообещало значительно увеличить производство, чтобы компенсировать ожидаемое падение иранского экспорта. Вероятнее всего, дальнейшая судьба цен на нефть в большой степени будет зависеть от геополитической ситуации вокруг Ирана.

На глобальном валютном рынке все высокорисковые валюты продолжают падение к доллару. Сам индекс доллара (DXY) уже торгуется выше 96, а ключевая валютная пара евро/доллар сползает до 1.14. Российский рубль в паре с долларом утром на открытии падал ниже 68.5, теряя 1%, но во второй половине дня вернулся к пятничному закрытию, уровню 67.5 рубля за доллар. Сильные продажи на рынке ОФЗ сегодня прекратились, Минфин РФ временно отказался от покупки валюты для пополнения ЗВР, поэтому временная стабилизация российской валюты весьма вероятна.

ПРОГНОЗ

Очень сложно сейчас найти позитивные драйверы для возобновления роста фондовых рынков, поэтому любые покупки на текущих уровнях сопряжены с очень большим риском. В идеале стоит дождаться 10% коррекции в Америке, а после этого можно присмотреться к рисковым активам.