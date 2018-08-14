На старте недели американские биржевые индикаторы продолжили снижение на фоне завершения сезона отчетов компаний и негативной динамики европейский бирж, где игроков продолжает нервировать ситуация в Турции, чья валюта в понедельник проложила стремительное падение.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,40%, закрывшись на отметке 2821,93 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,50%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,25%. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась без изменений на уровне 2,87%.

Индекс развивающихся рынков MSCI упал на 2% до самого низкого уровня с июля 2017 года, а индекс волатильности CBOE, индикатор страха Wall Street, вырос третью сессию подряд до максимальных отметок более чем за месяц.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,19%, закрывшись на отметке $72,81.

В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает отметка $71, сопротивления расположены на $73,50 и $74,55.

Сегодня в 23.30 мск будут опубликованы предварительные данные по недельным запасам в США от Американского института нефти, которые определят динамику нефтяных цен в первой половине торгов в среду. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ждут снижения запасов сырой нефти на 2,87 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,46%, закрывшись на отметке 2285,61 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2280 и 2260 пунктов, сопротивления расположены на 2300 и 2325 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 105000 и основная в диапазоне 103000-102000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 108000 и 110000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,80, снизившись на 0,11% по отношению к доллару США.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 69,25 и основным 71,60. Поддержки расположены на 67,10 и 66,50.

В сложившейся ситуации монетарные власти заняли выжидательную позицию, так как слабый рубль отчасти на руку бюджету. К более активным действиям, таким как валютные интервенции, они могут прибегнуть только в случае ухода рубля за отметку 71 по отношению к доллару.