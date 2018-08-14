Мы ожидаем позитивного открытия индекса МосБиржи с заметным повышением до 0.5% в диапазоне 2295-2300 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2280, 2270 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2310, 2320 п.
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2300 п.
Во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация ряда важных статистических показателей, которые все же не имеют ключевого значения для локального рынка акций. Поэтому участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.