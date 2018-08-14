Вчерашний торговый день был отмечен стабилизацией ситуации на валютном рынке. Ситуация вокруг турецкой лиры остается ключевым драйвером для всей группы валют развивающихся стран. Вчера Банк Турции объявил ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации, снизив резервные требования к банкам в национальной и зарубежных валютах. Ожидаемого многими участниками рынка повышения процентной ставки не последовало, однако ЦБ Турции отменил аукцион РЕПО, тем самым чуть увеличив спрос на ликвидность в лирах. Пара доллар США/турецкая лира еще с утра до открытия европейских торгов превышала отметку в 7 лир/долл., объявление плана ЦБ Турции способствовало локальному откату в район 6,5 лир/долл., но вскоре курс пары вернулся ближе к отметке в 7 лир/долл., где и продолжал консолидироваться большую часть вчерашних торгов.

Сегодня ночью советник Д.Трампа по национальной безопасности встретился с послом Турции С.Кылычем (встреча прошла по инициативе Анкары). Американская сторона продолжает настаивать на освобождении американского пастора, и заявляет, что до этого момента новых переговоров между сторонами не состоится.

Временная стабилизация ситуации с лирой позволила вчера большинству валют развивающихся стран с открытия европейских торгов чувствовать себя относительно спокойно. Пара доллар/рубль опускалась вчера в диапазон 67,50-68 руб/долл., и по итогу дня ослабление рубля составило всего 0,1% против доллара и евро.

Влияние других факторов на рубль в текущих условиях не столь выражено. С конца прошлой недели ЦБ не покупает валюту для Минфина в размере дополнительных нефтегазовых доходов, но масштабы операций не столь высоки, чтобы определять динамику рубля в краткосрочной перспективе (в среднесрочной, как раз напротив, объем операций может быть сопоставим с существенной частью положительного сальдо счета текущих операций, что приводит к снижению корреляции рубля с нефтяными ценами).

При отсутствии новой волны негатива базовым сценарием на горизонте ближайших дней может стать возврат пары доллар/рубль в диапазон 65-67 руб/долл. Ход торгов на валютном рынке может оставаться нервным, проблемы Турции сохраняются, риски санкционного обострения не нивелировались – все это заставляет закладываться на широкий диапазон в ближайшие недели — 65-69 руб/долл.