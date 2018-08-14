Нефть продолжает торговаться в диапазоне $72,5-73,0 за баррель Brent. Основной поддержкой стало то, что Саудовская Аравия сократила производство в июле на 200 тыс. баррелей в сутки до 10,288 млн баррелей. Меж тем в OPEC добыча увеличилась на 41 тыс. баррелей до 32,32 млн баррелей в сутки. В OPEC сохранили прогноз роста спроса в текущем и будущем годах. В 2019 году спрос увеличится на 1,43 млн баррелей до 100,26 млн баррелей в сутки. В Картеле отмечают риски, связанные с торговыми войнами, но всё же выражают уверенность в сохранении вполне здорового спроса на нефть. Золото продолжает своё неспешное сползание к зоне поддержки $1190-1200 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust сократились в понедельник до 784,6 тонн.

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:

в 11:30 (мск) безработица в Великобритании (ожидается сохранение показателя на уровне 4,2%);

в 12:00 (мск) индекс текущих экономических условий и экономических настроений Германии;

в 12:00 (мск) ВВП еврозоны (ожидается подтверждение первоначальной оценки 2,1% за год в II квартале);

в 12:00 (мск) промышленное производство в еврозоне могло ускорить рост в июне до 2,6% по сравнению с 2,4% в мае;

в 15:30 (мск) цены экспорта и импорта в США;

в 23:30 (мск) отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Ситуация на внешних рынках постепенно стабилизируется. Если не считать ухудшение показателей по Китаю, то её можно даже назвать слабо позитивной. Турецкая лира теряла всего 0,5% против доллара США, нефть торговалась в плюсе. Если же говорить об отечественном рынке, то рекордные объёмы производства стали в Китае в июле — это негатив, но вот для поставщиков угля китайская статистика явно отличается позитивом. Успокоение на валютном рынке также может помочь рублю вспомнить об отметке 67 за доллар. Из корпоративных новостей можно выделить: СД ГМК «Норникель» рассмотрит вопрос по дивидендам; ТГК-1 отчитается по МСФО за II квартал; X5 Retail Group отчитается за II квартал и I полугодие по МСФО.