Перед открытием торгов на российском рынке складывается нейтральный внешний фон. Вчера после слабого старта рубль нашел поддержку и отыграл часть потерь к вечеру. Негатив, вызванный вероятными санкциями со стороны США, уже нашел свое отражение в текущих котировках, поэтому сейчас все внимание инвесторов, в первую очередь иностранных, сосредоточено на Турции. Именно девальвация лиры обеспечила спад всех валют развивающихся рынков. Сегодня она укрепляется к доллару, поэтому и рубль начнет сессию вблизи цен вчерашнего закрытия.

Турецкий регулятор предпринял целый ряд мер для стабилизации ситуации, но не пошел на наиболее эффективный шаг – повышение ключевой ставки, как это сегодня, отчасти неожиданно, сделала Аргентина, подняв ее до рекордных 45%. Вместо этого решено было предоставить дополнительную ликвидность банкам и повысить лимиты гарантий в иностранной валюте для операций с лирой, чтобы урезать число спекулятивных позиций. Ситуация все еще остается сложной, так как лидер страны Эрдоган выступает против повышения ставки, не признавая общепринятые в мировой практике действия для предотвращения кризиса в стране. Тем не менее, рубль способен корректироваться, так как новых поводов для беспокойства пока нет.

Американские индексы вновь в незначительном минусе на фоне роста всеобщего напряжения. ОПЕК опубликовала ежемесячный обзор, в котором прогнозирует незначительное снижение спроса на нефть в 2018-2019 году при одновременном увеличении предложения из стран вне ОПЕК. EIA подтверждает данный тезис, говоря об увеличении добычи в сентябре со стороны США на 100 тыс. баррелей в сутки. Вероятность снижения нефти постепенно растет.

«Норникель» представил сильный отчет за 1П 2018. Чистая прибыль увеличилась в 1.8 раза, свободный денежный поток в 5 раз, а выручка на 37%. Долговые обязательства напротив снизились. Мы сохраняем положительные ожидания относительно перспектив компании, которая выглядит лучше рынка, даже на фоне «списка Белоусова». En+ продолжает активную работу для снятия санкций США. Накануне был представлен финальный план, согласно которому Дерипаска передаст часть компании «ВТБ» для снижения своей доли до 45%. На этом фоне акции En+ могут продолжить рост, но идея сопряжена с высоким риском. «Мосэнерго» также представил отчет по МСФО за 1П. 2018, показав стабильный прирост основных показателей в пределах 3-4%, но о прекращении нисходящего тренда говорить пока не приходится. Сегодня ожидаем отчет X5 за 1П, совет директоров «Норникеля» обсудит промежуточные дивиденды.