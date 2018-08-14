В понедельник торги для российской валюты начались не слишком удачно, до открытия основной сессии курс доллара превышал 69 руб./долл., а в середине дня был выше 68 руб./долл. Однако российскому рынку вчера удалось переломить негативный тренд, и по итогу дня рубль укрепился на 0,3% относительно доллара, индекс РТС вырос на 0,3%, индекс ММВБ прибавил 0,5%. Согласно опубликованным вчера данным ЦБ, на прошлой неделе в четверг регулятор перестал покупать валюту для Минфина.

MSCI Russia по итогам августовского пересмотра ожидаемо остался без изменений.

В Турции лира также начала день слабо, обещание Центробанка Турции обеспечить банковскую систему ликвидностью также не способствовало ее укреплению, и за день лира потеряла примерно 7%. Американские рынки поддались общему осторожному настрою, вчера S&P снижался четвертый день подряд и просел на 0,4%. EuroStoxx 600 потерял за день 0,3%

В своем ежемесячном отчете, вышедшем вчера, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть на 20 тыс. барр./сутки в 2018– 2019 гг. из-за более низкого потребления в странах Латинской Америки и Ближнего Востока и повысила прогноз поставок нефти стран, не входящих в ОПЕК, на 2018 г. на 73 тыс. барр./сутки из-за динамики поставок из Китая в 1 п/г, а на 2019 г. – на 34 тыс. барр./сутки. Котировки Brent вчера опустились примерно на 0,3%, а сегодня утром растут на сопоставимую величину.