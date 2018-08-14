Сегодня: осторожность, но настрой позитивный. Хотя угрозы санкций, торговых войн и замедления роста мировой экономики никуда не исчезли, эти факторы отошли на второй план, дав инвесторам время оценить долгосрочные перспективы. Опасения по поводу кризиса в Турции немного снизились: хотя краткосрочные последствия очевидно будут негативными, инвесторы считают, что ситуация вряд ли распространится на другие рынки. Повышение котировок Brent и покупки на снижении, вероятно, окажут поддержку.

Снижение в США и по большей части в Азии. США (S&P 500 —0.40%, DJIA —0.50%, NASDAQ —0.25%). Азия (Hang Seng —0.90%, Shanghai —0.32%, Nikkei +0.89%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.08%), фьючерсы на Brent торгуются на уровне $72.85 за барр. – выше открытия.

Вчера: осторожность с некоторыми покупками после просадки. Существенная просадка акций оказалась непреодолимым соблазном или, по крайней мере, достаточным поводом для возвращения некоторых покупателей, что позволило индексам выйти в плюс. Отчасти поддержку оказали заявления президента Турции о готовности программы решения экономических проблем и укрепления лиры. Турецкая валюта действительно отыграла часть потерь после объявления Центробанком Турции экстренных мер поддержки. Сокращение объемов добычи нефти в Саудовской Аравии в июле (вместо согласованного в рамках ОПЕК+ роста) вызвало отскок нефтяных котировок и спроса на рисковые активы.

По итогам дня: цены на нефть Brent (-0.27% до $72.6 за барр.), рубль ослаб к доллару до 67.82, РТС (+0.27%), индекс МосБиржи (+0.46%).