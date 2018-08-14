Сбербанк (SBER RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $321/акцию) подтвердил свое намерение продать DenizBank дубайскому банку Emirates NBD. Как заявил финансовый директор Сбербанка, цена сделки должна соответствовать ранее объявленному диапазону ($3,4-3,7 млрд).

Ранее, в мае, Сбербанк и дубайский банк Emirates NBD заключили обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций DenizBank. Цена сделки была установлена на уровне 14,6 млрд лир. Сделка по продаже Denizbank пройдет по механизму locked box, исходя из акционерного капитала DenizBank на 31 октября 2017 г.(12,3 млрд лир), что предусматривает коэффициент P/BV на уровне 1,2x. Риск, связанный с колебаниями курса USD/TRY был захеджирован; таким образом, окончательная цена должна составить $3,4-3,7 млрд. По состоянию на 1К18 вклад DenizBank в совокупные активы Сбербанка оценивался примерно в 9% и примерно 4% – в чистую прибыль.

Мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ для акций банка, так как после ослабления турецкой лиры у инвесторов могли появиться опасения о том, состоится ли сделка и на каких условиях. Продажа DenizBank должна добавить как минимум 100 б.п. к достаточности капитала 1 уровня Сбербанка (12,6% на 2018П, согласно нашему базовому сценарию). Это может защитить позицию Сбербанка по капиталу в случае дальнейшей волатильности курса рубля (по нашей оценке, ослабление рубля к доллару на каждые 5 рублей примерно на 30 б.п. снижает достаточность капитала 1 уровня Сбербанка).

Таким образом, мы считаем, что если сделка состоится, наш прогноз дивидендов на 2018 г. (50% чистой прибыли 2018) будет выполнен. При этом акции Сбербанка предлагают привлекательную дивидендную доходность 10-12% на текущих уровнях котировок.