В минувшее воскресение Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан и Туркмения подписали в Казахстане конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. С содержанием документа можно ознакомиться на сайте Президента РФ. Событие достаточно важное, статус Каспийского моря был в подвешенном состоянии на протяжении 20 лет, отсутствие четких правил, регулирующих любую деятельность в Каспийском море и разграничивающих эти воды, препятствовало развитию ряда экономических проектов в вышеуказанных странах.

Определение правового статуса Каспия позволит странам региона вернуться к вопросу строительства Транскаспийского газопровода, целью которого является транспортировка туркменского газа в Турцию, Грузию и страны Евросоюза. Недавно газопровод был включен в проект Южного газового коридора. Если ранее отсутствие договорённостей о правовом статусе Каспия мешало реализации этой части проекта, то теперь это станет возможным.

Согласно конвенции, разграничение дна и недр Каспийского моря на секторы будет осуществляться по договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных принципов и норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и на другую правомерную хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр.

Если сеть газопроводов в рамках Южного газового коридора будет реализована в полной мере, Европа сможет получать от 10 до 30 млрд куб. газа в год, таким образом, конкуренция на европейском рынке усилится. Однако «Газпром» реализует свои проекты «Турецкий поток» и «Северный поток-2» раньше, уже в следующем году, в то время как поставки через TANAP и TAP, которые являются большей частью ЮГК, начнутся не раньше 2020 года.