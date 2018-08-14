Рынок криптовалют весьма сложен для комплексного анализа, поскольку он не так четко структурирован, как привычные финансовые рынки — здесь нет ни квартальных отчетов, ни экономического календаря. Зато есть огромная масса событий и новостей, иногда весьма разрозненных, и реакции рынка на них, что впоследствии и влияет на цену.

Ранее курс биткоина и альткоинов в целом не демонстрировал чувствительности к изменениям общемировых макроэкономических условий, но, похоже, сейчас ситуация кардинально меняется.

Общая капитализация рынка криптовалют сегодня снизилась до $193 млрд, падают в основном альткоины. Ethereum за последнюю неделю упал на 34% и его стоимость составляет $267,86, дальнейшей целью снижения видится отметка $220. XRP Ripple упал на 35% к отметке $0,2589. Bitcoin Cash снизился на 28% до $499.

Примечательно, что Bitcoin снизился на —13% за последнюю неделю до отметки $6020, но пока удерживается выше минимумов года в районе $5777, демонстрируя большую стойкость к распродаже, нежели альткоины.

В чем причина падения альткоинов в условиях отсутствия серьезных разочаровывающих факторов новостного характера, касающихся непосредственно рынка криптовалют?

Геополитические риски, торговые войны между США и Китаем, применяемое повсеместно санкционное давление, падение турецкой лиры более чем на 70% с начала года, угроза для Еврозоны в связи с опасениями невыполнения своих обязательств турецкими банками, выход США из ядерной сделки с Тегераном — все эти события приковывают к себе внимание инвесторов по всему миру, которые в условиях экстремальной неопределенности приходят к выводу о том, что они не готовы спекулировать высокорисковыми активами, отдавая предпочтение только самым консервативным и самым надежным.

В августе динамика рынка криптовалют весьма четко начала коррелировать с динамикой традиционных финансовых инструментов, и корреляция эта заключается в четко прослеживаемом общемировом тренде бегства инвесторов от рисков, и повсеместном укреплении американсвого доллара, который в текущий момент воспринимается инвесторами как “тихая гавань”.

Касательно дальнейших перспектив, то в альткоинах наиболее вероятным видится продолжение текущей тенденции распродажи и достижение Ethereum отметки $220 за монету, Ripple (XRP) — $0,1402 за монету, Litecoin — $37.25 за монету, Bitcoin Gold — $312 за монету. Для Bitcoin ключевым уровнем поддержки является уровень $5777, достижение которого возможно уже на этой неделе.