Российский рынок во вторник торгуется в зелёной зоне. Бегство из рисковых активов, спровоцированное кризисом в Турции, приостановилось, но резкое укрепления рубля сегодня играет против экспортеров.

Позитивные факторы:

– Реинвестирование полученных ранее дивидендов в российские активы;

– снижение панических настроений;

– нефтяные котировки вернулись к $73,3 за баррель марки Brent.

Негативные факторы:

– Предложение повысить налоговую нагрузку для металлургов и производителей удобрений;

– эскалация торгового конфликта между США и Китаем;

– риски введения новых антироссийских санкций со стороны США;

– кредитных рисков из-за ситуации в Турции.

В деталях

Индекс МосБиржи прибавляет символические 0,02%, индекс РТС — плюс 1,7%. Национальная валюта растет на 1,5% как к доллару, так и к евро.

Инвесторы на мировых рынках постепенно возвращаются в рисковые актив после распродаж, спровоцированных опасениями роста кредитных рисков из-за ситуации в Турции. Анонсированные Анкарой меры поддержки нацвалюты, а также встреча высокопоставленных чиновников Турции и США, успокоили рынки. В итоге лира сменила вектор движения и начала укрепляться к доллару США и этому примеру последовали многие валюты развивающихся стран. Возобновился спрос и на другие рисковые активы.

В итоге внешний фон к текущему моменту складывается умеренно позитивный. Азия закрыла день разнонаправленно. Снижение иены к доллару способствовало росту японского Nikkei на 2,15%. Продажи в бумагах технологического банковского сектора увели гонконгский Hang Seng в минус на 0,63%. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,18%, реагируя на слабые данные по промпроизводству и розничным продажам.

Европейские рынки возвратились к росту. Вышедшие сегодня данные по ВВП еврозоны за II квартал превысили ожидания рынка, а вот показатели промпроизводста за июнь оказались хуже консенс-прогноза. К 12:50 МСК индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 подрастает на 0,2%.

Американские фьючерсы с утра прибавляют в среднем на 0,3% после негативной динамики основных индексов накануне. На этой неделе в фокус внимания окажутся данные по розничным продажам и промпроизводству в США, которые будут опубликованы в среду.

Нефтяные котировки к 12:30 МСК поднялись на 0,72% – к $73,1 за баррель марки Brent. Откат доллара, сокращение объемов производства нефти в Саудовской Аравии в июле (вместо согласованного в рамках ОПЕК+ роста) и ожидание снижение запасов черного золота в США поддерживает сегодня цены на нефть.

Российский рынок сегодня продолжил отскок, стартовавший накануне. Снижения накала страстей вокруг ситуации в Турции, а также осознание того, что инициативы по изъятию сверхдоходов у металлургов и производителей удобрений вряд ли будут одобрены, способствуют возвращению инвесторов в подешевевшие акции отечественных компаний. В то же время резкое укрепление национальной валюты сдерживает покупки в бумагах экспортеров. К 12:50 МСК индекс МосБиржи прибавляет символические 0,02%, а вот долларовый РТС в плюсе на 1,7%.

Корпоративный сектор

В лидерах роста сегодня оказался отраслевой индекс финансового сектора. Продолжают дорожать акции Сбербанка и ВТБ. Вернулись покупатели в бумаги Мосбиржи (+0,6%).

Лучше рынка сегодня смотрятся бумаги энергетиков, телекомы и акции потребительского сектора. Уверенный подъем здесь демонстрируют бумаги ФСК ЕЭС, Яндекса, МТС. Растут после отчета акции X5.

Хуже рынка сегодня себя чувствуют бумаги экспортоориентированных секторов – «нефть и газ» и «металлургия и добыча». Поддержку оказывают покупки в бумагах Новатэка, Сургутнефтегаза ап, Алросы, Мечела и Полюса. «Префы» Татнефти прибавляют 0,8%, отыгрывая рекомендации Совета директоров по дивидендам, которые превзошли ожидания рынка.

В аутсайдерах дня оказались представители химпроизводства и ряд бумаг транспортного сектор.