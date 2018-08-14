К середине торгового дня вторника российские фондовые индексы после уверенного роста в начале сессии отступили от максимумов и показали разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи к 13.35 мск снизился на 0,45% до 2275,31 пункта, а индекс РТС вырос на 1,46%, до 1075,22 пункта.

Рубль к середине дня укрепился к доллару и евро. Доллар находился чуть выше 66,5 руб, а евро опустился к 76 руб.

В лидерах роста к середине дня пребывали привилегированные акции “Мечела” (+2,08%) и котировки “Новатэка” (+1,40%). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,1%. В лидерах падения были акции “Газпрома” (-1,53%) и бумаги “Лукойла” (-1,50%).

С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка находятся на перепутье. С одной стороны, бумаги на прошлой неделе в рамках отскока наверх не смогли закрепиться выше 195 руб, после чего скорректировались в район средней полосы Боллинжера дневного графика (190 руб), у которой остаются и сейчас. На часовом графике можно наблюдать затухание нисходящего тренда, который, однако, все еще остается преобладающим. Открывать “длинные” позиции от текущих уровней с расчетом на возвращение в район 195-197 руб стоит при благоприятном внешнем фоне с установкой стоп-сигнала чуть ниже 190 руб. В обратном случае последняя отметка будет с легкостью пробита вниз.