Coca-Cola приобретает долю в стартапе BodyArmor, который специализируется на спортивных напитках. Таким образом компания реализует стратегию по снижению зависимости от медленно растущего сегмента газированных напитков. Приобретение доли в BodyArmor позволит Coca-Cola усилить присутствие на рынке спортивных и энергетических напитков. Сейчас здесь доминирует PepsiCo с основным брендом Gatorade. Доля Pepsi на этом рынке оценивается в 27%, а у Coca-Cola она в два раза меньше — 13,7%. Мы считаем, что приход нового CEO позволит Coca-Cola довести эту долю до 15% в течение ближайших пяти лет, что положительно скажется на маржинальности. Уже к концу 2018 года мы ожидаем повышения маржи чистой прибыли с прошлогодних 23% до 27–28%.

Компания успешно реализует стратегию по реструктуризации, продаже франшиз и приобретению новых активов, в том числе BodyArmor. Не исключено, что в будущем Coca-Cola решит полностью выкупить стартап, который оценивается в $1–2 млрд, для расширения линейки своих продуктов с низким содержанием сахара, ориентированных на запросы потребителей, заботящихся о своем здоровье. По нашим оценкам, BodyArmor зарабатывает порядка $0,5 млрд в год, что не так много по сравнению с доходами Coca-Cola, равными $35,4, однако налаженные каналы дистрибуции Coca-Cola могут значительно увеличить распространение во всем мире напитков BodyArmor и увеличить продажи.

В целом мы положительно оцениваем решение Coca-Cola для долгосрочного развития и ожидаем дальнейшего расширения присутствия компании на рынке спортивных напитков, что будет положительно отражаться на выручке и маржинальности.