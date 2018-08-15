Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным понижением на 0.2-0.3% вблизи отметки 2280 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2270, 2260 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2300, 2310 п.
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние бокового движения около уровня открытия.
Во второй половине дня состоится публикация ряда важных статистических показателей в США. В частности, в 15.30 мск выйдут июльские данные по изменению объема розничных продаж. Наиболее же значимым сигналом из-за океана станет публикация еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 мск).