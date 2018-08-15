Рынок акций РФ и рубль в начале торгов умеренно снизятся на ухудшении внешнего фона. Снижение цен на нефть будет давить на отечественную валюту.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с незначительным понижением около 0,2-0,3%, вблизи отметки 2280 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2270, 2260 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2300, 2310 пунктов, указывает он.

"В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее наиболее вероятен переход индекса Мосбиржи в состояние бокового движения около уровня открытия", — добавляет аналитик.

Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2260-2305 пунктов, по индексу РТС — 1070-1095 пунктов, прогнозирует Вадим Иосуб из "Альпари". Сегодня финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие опубликует "Интер РАО", напоминает аналитик.

"Поздно вечером были опубликованы данные Американского института нефти о запасах углеводородов. Запасы нефти неожиданно выросли на 3,7 миллиона баррелей, что привело к небольшому снижению цены. Хотя в последнее время рубль в значительной мере ведет себя независимо от цены нефти, мы ожидаем, что из-за общей неопределенной обстановки на рынке динамика нефти все же приведет к некоторому ослаблению рубля на торгах в среду, особенно если данные подтвердятся расчетами департамента энергетики США в среду вечером", — говорит Константин Кочергин из банка "Восточный".

Он ожидает в среду, что торги по паре рубль-доллар пройдут в диапазоне 66,7-67,2 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые индексы США во вторник выросли. Основные биржевые индексы Европы во вторник закрыли торги в основном минусе, при этом немецкий DAX вырос на статистике.

Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,12-0,15%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1,54%, гонконгский Hang Seng Index — на 1,57%, японский Nikkei 225 снизился на 0,68%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,46%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 72,28 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,25% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1338 доллара против 1,1343 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по РТС на 2% на укреплении рубля, индекс Мосбиржи слегка снизился.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,12% — до 2282,88 пункта, индекс РТС вырос на 2,05%, до 1081,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника упал на 1,46 рубля – 66,34 рубля, евро — на 2,04 рубля, до 75,29 рубля, следует из данных Московской биржи.