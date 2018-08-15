После распродаж, затронувших многие глобальные рынки (преимущественно на фоне обвала лиры в Турции), вчера индексы корректировались вверх. Довольно существенно укрепился рубль – на 1,8% относительно доллара и на 2,6% к евро; индекс РТС вырос на 2%, индекс ММВБ при этом снизился на 0,1%. В числе растущих бумаг выделялись акции Распадской (+5,8% без очевидных катализаторов подобного роста), также среди лидеров роста были акции НОВАТЭКа, Московской биржи и госбанков. Турецкая лира укрепилась относительно своих минимумов почти на 8%. Сегодня утром вице-президент Турции Фуат Октай объявил о повышении пошлин на ряд американских товаров, не детализировав, однако, статьи экспорта.

Вчерашние данные по запасам от Американского института нефти отразили рост запасов нефти в США на 3,66 млн барр. за неделю, сегодня будут опубликованы еженедельные данные Минэнерго США. Консенсус-прогноз Bloomberg указывал на сокращение на 2,5 млн барр. Сегодня Brent снижается примерно на 0,3% и торгуется на уровне около 72,3 долл./барр. Также в Штатах сегодня выходит статистика розничных продаж и промпроизводства. Американские рынки во вторник показали преимущественно позитивную динамику, S&P500 подрос на 0,6%. Азиатские рынки этим утром торгуются в основном в красной зоне, китайские индексы теряют 1,6–1,7%, возобновил свое снижение курс юаня. Российский рынок может открыться некоторым ростом – мы ждем повышения индекса РТС на 0,5% в начале сессии, но не исключаем возможного давления на котировки в течение дня.