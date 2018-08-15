Российские индексы во вторник показали разнонаправленную динамику, которая была обусловлена существенным укреплением рубля. Рост национальной валюты позитивен для долларового РТС и в это же время мешает росту индекса МосБиржи.

Внешние рынки во вторник пытались продолжить восстановление на фоне прекращения острой фазы турецкого валютного кризиса. Это положительно сказалось на российском рубле, который укрепился к доллару до 66,3.

Во вторник Татнефть и Норникель объявили о выплате полугодовых дивидендов, порадовав инвесторов. По Татнефти будет выплачено 30,27 руб., что предполагает дивдоходность на уровне 4% по обыкновенным акциям и почти 6% по привилегированным. В Норникеле дивиденд составит 776,02 руб. или 7,05% ко вчерашнему уровню закрытия.

Покупать обыкновенные акции Татнефти в текущей ситуации не рекомендуется. Это дорогой актив относительно сектора. Более того «обычка» невероятно дорога по отношению к «префам» нефтяной компании. Соотношение АО/АП составляет 1.48, что совершенно неоправданно при равном размере дивидендов.

А вот взгляд на перспективы акций ГМК остается положительным, особенно в условиях ослабления национальной валюты и снижения показателя "чистый долг/EBITDA" до 1,1х. Среди голубых фишек у Норникеля одна из самых высоких дивидендных доходностей.

Во вторник наблюдались попытки разворота обвальной тенденции на рынке облигаций. Индекс российских ОФЗ (RGBI) в первой половине дня пытался отскакивать. Тем не менее, общие негативные настроения крупных участников, желающих зафиксировать позиции, все-таки взяли верх. В результате индекс гособлигаций к концу дня вновь закрывался на отрицательной территории. Это уже десятая сессия снижения подряд.

Веских причин для слома устоявшейся тенденции пока нет. Допускаем лишь незначительный отскок, однако общий настрой инвесторов остается крайне осторожный. В ближайшие месяцы будут сохраняться риски санкций на новые выпуски ОФЗ, будет плавно расти инфляция, будет смена риторики ЦБ РФ на более жесткую. Вкупе с неустойчивостью валютного рынка все это мешает росту гособлигаций. Нерезиденты могут быть склонны к продолжению распродаж на отскоках, а также в периоды коррекционного укрепления рубля.

Кроме того, общемировой спрос на активы развивающихся стран может быть весьма скоромным в условиях опасений разрастания торговых войн (США vs. Китай).

Сегодня с утра наблюдается незначительное падение валют EM (лира, юань). Это намекает нам на временную приостановку укрепления рубля. Курс USD/RUB может спокойно вернуться к 66,5-67.

Что касается индекса МосБиржи, то здесь пока нейтральная картина. Ранее мы уже отмечали, что при текущей волатильности рубля нет большого смысла анализировать весь индекс в целом. Дело в том, что наш рынок поделен на три блока в зависимости от того, выигрывают ли компании от ослабления национальной валюты или нет, а также на тех, для кого валютные колебания нейтральны.

С технической точки зрения по индексу МосБиржи сейчас выделяется широкий коридор 2240-2330 п. В базовом сценарии на этой неделе ожидается консолидация в пределах обозначенного коридора.

По РТС в свою очередь сформировалось двойное дно. Однако о полном развороте тенденции и начале продолжительного восходящего тренда пока говорить рано. В случае закрепления выше 1085 п. далее наверху может актуализироваться локальная цель около 1110 п. Но на более существенный рост рассчитывать сейчас не стоит.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американский рынок после закрытия нашей основной сессии во вторник еще немного подрос. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,05%, нефть Brent в минусе на 0,39%.