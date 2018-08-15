Вчерашнее укрепление рубля способствовало улучшению настроений на рынке ставок. Сильнее всех снизились ставки NDF и кросс-валютных свопов, опустившись в среднем на 20 бп. Лучшую динамику показала месячная ставка NDF, которая упала на 28 бп, до 6,58%. Между тем 3-летняя ставка кросс-валютных свопов снизилась на 24 бп, до 6,85%. И все же кривая по-прежнему остается ломаной, поскольку ликвидность по всей ее длине распределена неравномерно. В частности, 6-месячная ставка NDF и 4-летняя ставка кросс-валютного свопа вчера немного отстали и теперь выглядят достаточно высокими относительно остальных ставок, составляя 6,84% (-8 бп) и 7,11% (-4 бп) соответственно. Ставки процентных свопов во вторник также снижались, опустившись на 7–10 бп по всей длине кривой, в то время как 3-месячная ставка MosPrime не изменилась, оставшись на уровне 7,57%.

Спрос на однодневные операции по предоставлению ликвидности остается умеренным. Средневзвешенная стоимость однодневного репо под залог ОФЗ повысилась до 7,0% (+5 бп), тогда как средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа составила вчера 6,72% (-7 бп). Вечером ставка однодневного валютного свопа поднялась до 8,17% – судя по всему, один из банков неправильно оценил свои потребности в ликвидности.

В целом создается впечатление, что текущий уровень ликвидности вполне комфортен дня банков, и они не спешат вносить существенные изменения в текущую структуру распределения средств. На депозитном аукционе Банк России увеличил лимит до 3,08 трлн руб. (+380 млрд руб.), однако банки, по сути, лишь пролонгировали прежние депозиты, разместив в ЦБ те же самые 2,51 трлн руб., что и неделей ранее. Аукцион однодневного репо с Федеральным казначейством также не вызвал особого интереса – в общей сложности банки привлекли лишь 6 млрд руб. при общем объеме предложения в 400 млрд руб. В то же время спрос на аукционах по размещению КОБР оказался заметно выше: регулятор продал новый выпуск с погашением в ноябре на 230 млрд руб., и бумаги с погашением в сентябре – на 95 млрд руб.