Попытка Банка России нарастить объем абсорбирования средств до 3.08 трлн руб. в рамках недельных депозитных аукционов потерпела неудачу. Предложение со стороны банков осталось в пределах 2.51 трлн руб., что соответствует объемам предыдущей недели. Параллельно с этим вырос интерес к КОБР 10 и 12 серий, в рамках аукционов которых было размещено 96 и 230 млрд руб., соответственно. Однако, интерес стоит признать номинальным – сегодня погашается 9-я серия КОБР в объеме 767 млрд руб. (782 млрд руб. с учетом накопленных процентных платежей).

Вполне вероятно, что в моменте рынок сосредоточен на сглаживании остатков на корсчетах в связи с затруднительным прохождением через июльский налоговый период. По этой причине, ставки краткосрочного фондирования по-прежнему чутко (Ruonia о/н 7.15%, брокерские котировки о/н 6.80-6.90%) реагируют на локальные потребности в ликвидности и волатильность на валютном и облигационном рынках.