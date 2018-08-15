В четверг будут опубликованы показатели Газпром нефти за второй квартала 2018 года по МСФО. В тот же день, в 17:00 мск, состоится телефонная конференция с участием менеджмента компании.

В целом мы ожидаем по итогам второго квартала хороших финансовых результатов — на бизнес компании позитивно влияли сравнительно высокие цены на нефть, рост которых опережал индексацию экспортной пошлины при одновременном ослаблении рубля. Эти позитивные факторы были актуальны для всего сектора.

При этом на динамику показателей Газпром нефти, по нашему мнению, оказывал некоторое давление тот факт, что значительная часть выручки приходится на продажу нефтепродуктов, в том числе и в России, а на продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке (в рублевом выражении) негативно повлияло ослабление российской валюты.

Мы исходим из того, что EBITDA Газпром нефти во втором квартале выросла на 22% по сравнению с первым и на 41% относительно уровней годичной давности. Компания уже опубликовала показатели по основным статьям отчетности ниже строки операционной прибыли, которые влияют на чистую прибыль. В частности, она понесла во втором квартале убыток по курсовым разницам на сумму около $300 млн. (19,9 млрд. руб.), однако эти потери в значительной степени компенсируются увеличением вклада в консолидированную прибыль со стороны аффилированных с Газпром нефтью структур — этот вклад вырос на 73% по сравнению с первым кварталом и по итогам второго должен составить около $400 млн.

Капиталовложения во втором квартале, по нашим оценкам, в общем, соответствовали уровню годичной давности. При этом увеличение оборотного капитала в результате переоценки дебиторской задолженности в связи с повышением цен на нефть должно отразиться на свободных денежных потоках. Впрочем, мы по-прежнему полагаем, что по итогам апреля — июня Газпром нефть генерировала неплохие свободные денежные потоки — на сумму более $0,5 млрд., говорится в обзоре Sberbank Investment Research.