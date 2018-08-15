Конгресс США вчера опубликовал текст законопроекта о новых санкциях, но никакой паники на рынках нет – СМИ опубликовали основные тезы этого документа еще 8 августа. С точки зрения технического анализа, индекс РТС находится под понижательным трендом и сильным его назвать нельзя. Вероятная цель повышения находится в районе 1109 пунктов. Нефтяные цены (Brent) побили вниз поддержку 72 доллара, поэтому на масштабный рост фондового рынка я бы не рассчитывал. Приходится закладывать в покупки негативный сценарий, когда поддержки 72 и 70 будут окончательно пробиты и начнется обвал нефтяного рынка.

В понедельник ОПЕК удивила участников рынка, сообщив, что Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти в мире, сократила добычу в июле с целью избежания возвращения перенасыщенности нефтяного рынка. Получается, что крупный игрок на рынке нефти боится ее переизбытка. Много вопросов возникает касательно среднесрочных перспектив для мирового спроса на нефть. Инвесторов беспокоит ситуация вокруг Турции. Турция – маленький игрок на энергетических рынках, так что «прямое влияние этого фактора на мировой спрос на нефть несущественно», сообщает в заметке Commerzbank. Однако «если этот кризис распространится на другие, более крупные развивающиеся страны, то падение спроса будет существенным» и вызовет падение цен на нефть, полагают в Commerzbank.

На этой неделе сооснователь Oil Price Information Service Том Клоза сказал, что цены на нефть настолько волатильны, что обвал до $50 и даже рост выше $100 нельзя полностью исключать. В ближайшее время, полагает Клоза, цены на нефть, вероятно, будут подрастать в течение нескольких недель. Однако политика США – как внутренняя, так и внешняя – может вскоре вызвать обвал цен на нефть. Это произойдет в преддверии ноября, перед тем, как в первую неделю месяца будут восстановлены санкции США против иранской нефти.