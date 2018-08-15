Фондовые индексы США закончили торги во вторник в значительном плюсе. S&P500 набрал 0,64% из-за приостановившейся девальвации турецкой лиры и хороших отчетов компаний. Рынок вырос впервые после четырех дней снижения. В плюсе закрылись все 11 секторов, лучшую динамику показывал сектор потребительских товаров.

Доллар продолжил укрепляться, в частности, евро в паре с ним снизился до уровня в 1,1344.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении запретить продавать в стране американскую электронику, в частности популярные iPhone. Это заявление говорит о продолжении противостояния двух стран — членов НАТО. Сегодня утром появились сообщения о решении Турции повысить импортные пошлины на ряд американских товаров, включая автомобили и алкогольные напитки, что вновь возвращает торговые войны в повестку и может негативно отразится на динамике фондовых площадок, так как США могут прибегнуть к ответным мерам.

Доллар и казначейские облигации сегодня утром дорожают. Это говорит о том, что инвесторы предпочитают более безопасные активы на фоне шторма на развивающихся рынках. Азиатские фондовые площадки торгуются в минусе, включая японские и южнокорейские, что может распространиться и на американские. Мы ожидаем, что S&P500 снизится на 0,1%, до 2835 пунктов.

Из интересной макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные о динамике розничных продаж в США. Консенсус предполагает рост показателя, что может положительно отразиться на акциях ритейлеров, которые к тому же отчитываются на этой неделе.

Сегодня до открытия рынка свой отчет представит компания Macy’s Inc. По компании ожидается повышение прибыли, но этот фактор мог быть учтен в котировках, которые продемонстрировали бурный рост накануне. После закрытия отчитается Cisco Systems, у которой также ожидается хороший отчет.