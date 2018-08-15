«Алроса» опробовала механизм расчета с зарубежными покупателями в рублях, оформив сделки с клиентами из Индии и Китая. Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в ответ на новые санкции США Россия увеличит расчеты в национальных валютах.

В принципе этого следовало ожидать на фоне продажи американских государственных облигаций ЦБ РФ и угроз заморозить долларовые счета российских коммерческих банков. Российская экономика является экспортной, и у нее есть неплохие шансы сделать рубль крепкой валютой второго эшелона в международных расчетах. Вероятно, будет принято официальное политическое решение, которое однозначно не за горами. Для государственных компаний, таких как «Роснефть», «Газпром» или «Газпром нефть» оно будет обязательным, для частных – носить рекомендательный характер.

Полностью отказаться от валютной выручки для экспортеров вряд ли возможно. Большинство ведущих российских экспортеров имеет валютные обязательства плюс дочерние компании по всему миру, прежде всего, в профильных странах присутствия.

Есть вопрос не только экспорта, но и финансовых инвестиций. Правительство и Банк России очень любят покритиковать россиян за сбережения в долларах, а между тем одна их крупнейших нефтяных компаний России – «Сургутнефтегаз» – хранит свою знаменитую денежную позицию в долларах, а не в ОФЗ или рублевых векселях государственных банков.

Ну и в заключение, экспорт за рубли – это хорошо, но чтобы рубль стал привлекательным он должен быть сильным, а не слабым, как сейчас. При этом в отношениях с Минском и Астаной стоит помнить об успешном опыте Евросоюза – вводе евро. Германия отказалась от немецкой марки в пользу евро и не проиграла. России в итоге также придется отказаться от рубля в пользу наднациональной денежной единицы, если, конечно, она хочет быть центром интеграции постсоветского евразийского пространства.