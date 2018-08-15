Во вторник рубль немного отыграл падение прошлой недели и по итогам дня закрылся на отметке 66,34 за доллар США, укрепившись к американской валюте более чем на 2%. Помог рублю восстановиться внешний фон – предпринятые турецким ЦБ меры помогли немного успокоить рынок на этой неделе и укрепить лиру относительно минимумов, достигнутых в понедельник, а вслед за ней и ряд других валют развивающихся стран укреплялись к доллару США. Тем не менее уже в среду индекс доллара вновь начал оказывать давление на мировые валюты. И рубль вслед за китайским юанем, мексиканским песо и рядом других валют вновь теряет позиции к доллару США, при этом попутно ослабевая и к европейской валюте.

С 9 августа ЦБ приостановил операции по покупке валюты на открытом рынке в пользу Минфина (в рамках действующего бюджетного правила). Накануне наблюдались попытки разворота на рынке российских ОФЗ, однако общий негативный настрой крупных инвесторов, которые стремятся зафиксировать позиции, довольно устойчив. Котировки Brent опять сделали шаг назад – к $72. Таким образом, передышка для рубля быстро закончилась.

До сентября, возможно, мы не получим какого-то существенного новостного фона касательно предложенного американскими конгрессменами пакета санкций. Что можно было бы считать скорее позитивом — это дало бы время спокойно выйти иностранным инвесторам, наиболее чувствительным к планируемым новым санкциям, из рублевых активов без панических распродаж, а значит немного снизилась бы и волатильность рубля. Но в сентябре, когда конгрессмены выйдут из отпуска и будут обсуждать предложенный пакет мер, волатильность для рубля вновь может возрасти.

Помимо санкционной истории на рубль, как и на другие валюты развивающихся стран, продолжат давить глобальные факторы. Торговые войны и ожидания по росту ставки ФРС будут мотивировать инвесторов на выход из рисковых активов с одной стороны, с другой стороны, это также негативно сказывается на ценах на нефть.

Поддержку рублю в ближайшее время окажут выплаты по НДПИ за июль. Однако фактор налогового периода не стоит переоценивать, особенно на фоне мощного давления глобальных негативных трендов. До конца недели пара «рубль-доллар» с большой вероятностью останется в диапазоне 66-68, тяготея преимущественно к его верхней границе.