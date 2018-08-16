В среду, 15 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 95 коп. (+1,48%), до 67,24 руб., курс евро – на 106 коп. (+1,41%), до 76,35 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (-2,43%), а в паре евро/рубль – 266,4 млн евро (-1,12%).

Торги по рублёвым парам на Московской бирже открылись ростом. На американской сессии покупатели закрыли гэп в паре доллар/рубль, который образовался во время открытия торгов 14 августа. Давление на курс рубля оказывали укрепление доллара на рынке Форекс, распродажа ОФЗ на долговом рынке, а также падение цен на нефть. Курс турецкой лиры стабилизировался вблизи отметки $6, поэтому не оказывал сильное влияния на рублёвые пары.

В среду Минфин провел аукцион по размещению. ОФЗ на 10 млрд руб. Аукцион провалился. При спросе 20 млрд руб., выручка от размещения гособлигаций составила 5,849 млрд руб. Индекс RGBI снизился на 0,3%, до 135,14 пункта.

В четверг, 16 августа, нефть торгуется в небольшим плюсе. Скорее всего, рынок откроется снижением по рублёвым парам. По прогнозу жду повышения котировок до 68,20 руб. за доллар США из зоны 67,00-67,10 руб. Для рубля нет положительных факторов кроме приближающегося налогового периода, поэтому по нему в ближайшие дни буду рассматривать ослабление.

В паре евро/рубль гэп остался незакрытым. На фоне восстановления пары евро/доллар на рынке Форекс, думаю, покупатели его закроют сегодня к закрытию дня. Цель для евро – 77,70 руб.