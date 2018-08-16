Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением около 0.5%, вблизи отметки 2280 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2260, 2250 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2290, 2300 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Не исключено, что на волне коррекционного повышения он сумеет восстановиться в район 2290 п. Вместе с тем, перспективы дальнейшего подъема к отметке 2300 п. пока остаются под вопросом.

Во второй половине дня в США состоится публикация ряда важных статистических показателей в США. Наиболее значимым из них для локального рынка станет выход еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице (15.30 мск.).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.69%) и РТС (-2.43%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Возобновившееся ослабление рубля по отношению к североамериканской валюте оказало угнетающее воздействие на долларовый индекс РТС, который вновь приблизился к своему апрельскому минимуму. Что же касается рублевого индекса МосБиржи, то он продемонстрировал менее масштабное падение под влиянием явно ухудшившегося состояния внешнего фона. Против локальных «быков» сыграла слабость основных фондовых индексов в Европе и в США.

Кроме того, во второй половине дня фьючерсы на нефть сорта Brent усилили свое падение и просели ниже ценовой отметки $71 за баррель. Таким образом, они опасно приблизились к значимому психологическому и техническому уровню $70, что представляется весьма тревожным симптомом для нефтяного рынка. Объективным фактором в пользу вчерашнего падения стоимости «черного золота» послужила публикация неблагоприятной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Она указала на сильное недельное увеличение запасов сырой нефти и дистиллятов за океаном.

Вчерашний торговый день не обошелся и без свежих новостей по поводу внешних санкций. Одна российская компания и ее генеральный директор подпали под ограничительные меры со стороны США под предлогом сотрудничества с КНДР. Это известие не имеет отношения к крупным отечественным эмитентам. Тем не менее, оно является очередным напоминанием о том, что внешние санкции со стороны США пока что имеют тенденцию лишь к ужесточению.

Несмотря на весь вчерашний негатив, индекс МосБиржи сумел существенно сократить свою внутридневную просадку под закрытие основных торгов в России. Таким образом, значимый уровень поддержки, расположенный в районе 2250 п. в очередной раз подтвердил свою силу и значимость. Вечерний коррекционный отскок в индексе МосБиржи, скорее всего, будет иметь продолжение и сегодня в первой половине дня.

На фоне существенной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно слабее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —2.48%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —1.24%), Алроса (ALRS RM, —1.24%), Новатэк (NVTK RM, —1.38%), МосБиржа (MOEX RM, —1.96%), Yandex clA (YNDX RM, —2.74%), Распадская (RASP RM, —3.07%). Таким образом, мы наблюдали выборочные распродажи в акциях, относящихся к различным секторам.

Одним из самых масштабных движений стал сильный внутридневной прирост стоимости акций Аэрофлот (AFLT RM, +0.14%). Непродолжительный всплеск утренних покупок в них был связан с известием о том, что авиакомпания выкупит порядка 47.8 млн собственных акций на сумму около 7 млрд руб. у акционеров, проголосовавших против крупной сделки лизинга 50 новых пассажирских самолетов МС-21-300 или не принявших участия в голосовании. Исходя из указанных параметров, расчетная стоимость одной выкупаемой акции составит 147.22 руб. Это существенно дороже их текущей биржевой цены. Тем не менее, акции «Аэрофлота» по итогам дня сумели лишь удержаться на уровне предыдущего закрытия. Они испытывают сильное среднесрочное давление в связи с текущим ухудшением финансовых показателей и на фоне разговоров о возможном введении адресных санкций против авиакомпании со стороны США.

Заметным приростом против падающего рынка выделились бумаги ИнтерРао (IRAO RM, +1.48%). Вчерашние покупки в них были связаны с публикацией позитивной полугодовой финансовой отчетности эмитента по МСФО. Она указала на увеличение чистой прибыли энергетического холдинга за отчетный период на 24.4%, до уровня 30.8 млрд руб. Полугодовая выручка группы «Интер РАО» возросла на 11.3%. Текущее улучшение основных финансовых показателей состоялось в связи со вводом в эксплуатацию ряда генерирующих мощностей, а также под влиянием роста среднеотпускных цен для конечных потребителей.

Существенно сильнее рынка также закрылись бумаги Магнит (MGNТ RM, +0.53%), Мегафон (MFON RM, +2.49%), Русгидро (HYDR RM, +1.35%), ФосАгро (PHOR RM, +1.89%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное повышение стоимости в пределах 0.50%. Фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 0.65%. Контракты на золото лишь незначительно понизились в цене. Японский фондовый индекс Nikkei225 балансирует на грани положительного и отрицательного отклонения. Гонконгский Hang Seng потерял 0.40%.

С учетом утреннего роста стоимости фьючерсов на нефть, состояние внешнего фона перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.