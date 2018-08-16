Рынок акций РФ и рубль в начале торгов повысятся на улучшении динамики на нефтяном рынке. Впрочем, сохраняющаяся общая нервозность на рынках вынуждает инвесторов быть осторожными.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением около 0,5%, вблизи отметки 2280 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2260, 2250 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2290, 2300 пунктов, указывает он.

"В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Не исключено, что на волне коррекционного повышения он сумеет восстановиться в район 2290 пунктов. Вместе с тем, перспективы дальнейшего подъема к отметке 2300 пунктов пока остаются под вопросом", — добавляет аналитик.

Утренние попытки нефти восстановиться в случае отсутствия нового новостного негатива могут позволить рынку акций частично восстановить утраченные накануне позиции, говорит Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор торгов по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2245-2290 пунктов, по индексу РТС — 1045-1065 пунктов, прогнозирует он.

"Умеренное восстановление утром нефтяных котировок, возможно, позволит и рублю отыграть хотя бы часть вчерашних потерь. Но общая нервозность глобальных инвесторов заставляет быть настороже самых отчаянных оптимистов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 66,6-68 рублей, для европейской валюты — 75,6-77,1 рублей", — комментирует аналитик.

"В четверг курс в паре рубль-доллар продолжит колебаться в диапазоне 66,5-67,5 рубля за доллар. На изменения курса могут повлиять публикуемые макроэкономические данные: статистика по рынку труда и рынку недвижимости в США, которая выйдет сегодня", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Американские фондовые индексы в среду потеряли 0,5-1,2% на фоне обеспокоенности инвесторов касательно ситуации в Турции.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,31-0,42%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,4%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,7%, японский Nikkei 225 снизился на 0,05%, австралийский S&P/ASX 200 остался на уровне предыдущего закрытия.

Стоимость нефти колеблется на уровне 71,02 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,37% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1383 доллара против 1,1344 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился по основным индексам на негативном внешнем фоне и ослаблении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подешевел на 0,69%, до 2267,13 пункта, индекс РТС — на 2,43%, до 1055,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 0,95 рубля – 67,29 рубля, евро — на 1,07 рубля, до 76,35 рубля, следует из данных Московской биржи.