Несмотря на ослабление рубля, давление на ставки вчера было довольно умеренным. Середина и дальний конец кривой процентных свопов по итогам дня сместились вниз на 4–6 бп, тогда как ближний конец поднялся вверх на 3 бп. Между тем 3-месячная ставка MosPrime составила 7,60%. На кривой NDF и кросс-валютных свопов также не было единого направления: ставки на отрезке 1–3 года повысились на 3 бп, а остальные, напротив, снизились на 7–8 бп. Наиболее сильные движения наблюдались в одномесячной ставке NDF и длинных ставках кросс-валютных свопов, которые по итогам дня снизились на 28 бп. Одномесячная ставка NDF вчера опустилась до 6,30%, а длинные ставки кросс-валютных свопов закрылись чуть ниже отметки 7,0%. В то же время 9- и 12-месячная ставки NDF стоят достаточно широко относительно соседних ставок на кривой, торгуясь в настоящий момент на уровне 6,84% и 6,89%.

Отдельно отметим, что ставка однодневного валютного свопа вчера заметно снизилась, а ее средневзвешенное значение опустилось до 6,11% (-61 бп). В то же время никаких значительных изменений в уровне ликвидности банков зафиксировано не было: остатки средств на корсчетах банков в ЦБ по-прежнему составляют 2,1 трлн руб., и еще 4,2 трлн руб. в совокупности размещено на депозитах в ЦБ и вложено в КОБР. Значительного притока средств со стороны Федерального казначейства также не было: банки привлекли всего 5 млрд руб. в рамках аукциона 4-месячных депозитов, а также рефинансировали свои обязательства перед регулятором по однодневному репо на 7 млрд руб. Средняя ставка однодневного репо на межбанке (под залог ОФЗ) была близка к 7,0%, поэтому мы полагаем, что снижение ставки однодневного валютного свопа было связано, скорее, с изменениями валютной ликвидности, нежели с избытком рублевой.