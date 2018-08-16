Мы начинаем освещение компании Россети и ее основной "дочки" ФСК ЕЭС. Инвестиционная привлекательность российских сетевых компаний почти полностью определяется дивидендными выплатами, поэтому мы считаем, что для инвесторов больший интерес представляет фактический источник денежных средств, т. е. дочерняя компания, а не холдинг. По нашему мнению, ФСК ЕЭС может и дальше повышать дивидендные выплаты, однако потенциал роста ее акций ограничен, и потому мы даем рекомендацию ДЕРЖАТЬ и устанавливаем целевую цену на уровне 0,17 руб. за акцию. Что же касается Россетей, то, принимая во внимание дивидендную политику компании, мы полагаем, что размер ее дивидендных выплат будет зависеть в первую очередь от объема финансовой поддержки, которую компания предоставит своим "дочкам". Мы полагаем, что эта поддержка останется значительной, поэтому с точки зрения дивидендов акции Россетей непривлекательны для инвесторов. Мы даем рекомендацию ПРОДАВАТЬ обыкновенные и привилегированные акции компании и устанавливаем целевую цену для этих бумаг на уровнях соответственно 0,58 руб. и 1,30 руб.

У Россетей больше рисков для бизнеса… Мы полагаем, что у бизнеса МРСК (которые входят в холдинг Россети) больше рисков, чем у ФСК ЕЭС. Во-первых, у распределительных сетевых компаний выше доля платежей за электроэнергию от конечных потребителей, во-вторых, у них выше риски, связанные с взиманием платежей, и, в-третьих, они сильнее зависят от перекрестного субсидирования. Кроме того, у МРСК есть контракты, которые обязывают их присоединять потребителей к сети, даже если расходы, которые несет компания, выше, чем плата пользователей за это присоединение.

…и ниже дивидендная доходность. Более высокие риски МРСК не приводят к повышению дивидендной доходности Россетей. В настоящее время дивидендная доходность ФС ЕЭС составляет 9%, тогда как, по нашим оценкам, у Россетей она равна 2% по обыкновенным акциям и 8% — по привилегированным.

Мы отдаем предпочтение акциям ФСК ЕЭС… Учитывая более низкие риски и более высокую дивидендную доходность, мы считаем бумаги ФСК ЕЭС более привлекательным выбором в секторе. Наша модель, рассчитанная по методу дисконтирования дивидендов (DDM), предполагает потенциал роста котировок на 10%, поэтому мы даем рекомендацию ДЕРЖАТЬ. В то же время мы рекомендуем ПРОДАВАТЬ обыкновенные и привилегированные акции Россетей, у которых потенциал снижения, по нашим оценкам, составляет соответственно 21% и 10%.

… однако не даем рекомендации Покупать. Наша оценка по-прежнему указывает на ограниченный потенциал роста. Отметим также, что дивидендная политика ФСК ЕЭС предусматривает формальное ограничение выплат, а финансовые результаты компании могут оказаться слабее ожиданий с учетом прогнозов, которые она недавно представила, когда повысила оценку капиталовложений.

Потенциальные катализаторы роста. Главным позитивным фактором для акций Россетей было бы увеличение дивидендных выплат и сокращение денежных вливаний в дочерние компании, а также снижение капиталовложений и значительное повышение эффективности, если положительный эффект от него не приведет к соответствующему снижению тарифов регулятором, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.