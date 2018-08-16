Доллар отошел от максимальных значений с середины 2017 года на новостях о предстоящих в конце августа переговорах между Китаем и США по вопросам торговли. Данная новость поддержала валюты развивающихся рынков и вернула доллар к отметке 1.137 после минимумов в районе отметки 1.1330, наблюдавшихся вчера.

Американская макроэкономическая статистика (розничные продажи) показала сильную динамику по итогам июля, что свидетельствует о все еще уверенном росте американской экономики. Укрепление доллара в последние месяцы, с нашей точки зрения, связано именно с сильными показателями экономической активности в США. Американский рынок акций также чувствует себя существенно лучше, чем прочие глобальные индексы.

С нашей точки зрения, данные факторы, способствующие укреплению доллара, еще сохранят свое действие в ближайшие месяцы. На этом фоне пара EURUSD вполне может ближайшее время опуститься до отметок 1.12. Во второй же половине года динамика в паре должна смениться на восходящую. Причиной для этого, как мы ожидаем, должно стать постепенное замедление показателей американской экономики, на которую постепенно начинает воздействовать ужесточение политики ФРС. Параллельно завершение программы покупки активов ЕЦБ также станет источником поддержки для евро.

На этом фоне пара EURUSD, по нашему прогнозу вернется к отметкам 1.17 к концу года (1.20 в предыдущем прогнозе).

Российская валюта пытается укрепляться в начале торгов четверга, отражая поведение развивающихся рынков, где сегодня присутствуют некоторые признаки позитива после новостей о предстоящих переговорах между США и КНР по торговым вопросам. Изменение нашего прогноза в паре EURUSD в пользу дальнейшего укрепления USD в ближайшие месяцы до отметок 1.12 говорит о том, что давление на развивающиеся рынки в ближайшее время может сохраниться. Некоторое ослабление данного давления может произойти во второй половине года.

Настроения на развивающихся рынках и санкционная тема сейчас являются ключевыми факторами для российской валюты. До конца августа, пока Конгресс находится на каникулах, вряд ли произойдут какие-либо значимые изменения в санкционной риторике. В сентябре же с восстановлением работы Конгресса и на фоне приближающихся промежуточных выборов тема санкций может возникнуть с новой остротой, создавая риски для российской валюты.