Завтра двадцать лет дефолта по ГКО: события известные, пересказывать их нет смысла. Считается, что причиной дефолта стала непродуманная политика российских монетарных властей, которые поставили финансирование дефицита бюджета в зависимость от спекулятивного международного финансового капитала. В этом, конечно, есть доля истины.

Но есть и другая фундаментальная причина: та модель приватизации, которая была выбрана в России, ваучеры и залоговые аукционы. Их главным автором, как известно, был Анатолий Чубайс, который в то лихое время объявил себя главным спасителем России от коммунизма.

Коммунисты действительно были тогда очень популярны и имели все шансы вернуться во власть. Причина проста: в России было слишком много бедных, если не сказать нищих людей. Запущенная Егором Гайдаром гиперинфляция уничтожила советские сберкнижки, которые в рамках приватизации можно было обменять на акции сырьевых и телекоммуникационных монополий. Акции ряда экспортных компаний, таких как, например, «Газпром», можно было разместить на внешних рынках в виде ADR, а деньги пустить на покрытие бюджетного дефицита. В этом случае эмиссия ГКО была бы намного скромней, а кредиты МВФ бы просто не потребовались.

Дефолт 1998 года – это крах всего курса российских реформаторов. После того как Дума отказалась утверждать Виктора Черномырдина премьером, они уже больше никогда не вернулись во власть. А сам Борис Ельцин был вынужден уйти в отставку 31 декабря 1999 года.

Многие не видят разницы между экономической моделью Владимира Путина и Бориса Ельцина. Конечно, у них есть общее – это приверженность принципам свободного рынка, на которых работает экономика.

Но главное – и в этом заключается принципиальное различие – отличается структура собственности и ответ на вопрос, кому принадлежит Россия. В 1999 году государственный сектор составлял 10%, сейчас – 70%. Чиновничий капитализм оказался намного более живучим, чем олигархический. К тому же не стоит забывать, что даже у частных компаний основные доходы от экспорта сырья идут в бюджет.