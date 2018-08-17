В четверг, 16 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 44 коп. (-0,49%), до 66,84 руб., курс евро – на 37 коп. (0,49%), до 75,97 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (-25,00%), а в паре евро/рубль – 220,6 млн евро (-17,19%).

По итогам торгов в четверг российская валюта сумела закрыться в плюсе против иностранных валют. Рынок отыграл новость о предстоящей встрече США и Китая по торговым вопросам, а также снижение опасений по поводу турецкого кризиса. Нефтяной рынок вчера находился в фазе консолидации.

Курс доллара снижался до 66,55 руб., после чего крутился вокруг отметки 66,84 руб. до закрытия сессии. Рубль имеет потенциал для укрепления к доллару и евро на фоне приближающегося налогового периода в России, но общая слабость валют развивающихся стран и возможное расширение антироссийский санкций сдержат курс доллара в районе 67 руб.

Техническая картина на часовом периоде нейтральная. Цена может перед ростом сходить сначала к уровню 66,23 руб. за доллар США, а может и сразу с текущего уровня уйти вверх к уровню 67,78 руб. за единицу американской валюты. Хоть первый сценарий, хоть второй – оба являются «бычьими». Чтобы покупатели побежали с рынка, курсу доллара нужно упасть ниже 65,75 руб. По евро по-прежнему жду закрытия гэпа и роста до 77,35 руб.