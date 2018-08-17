Рынок акций РФ в пятницу откроется нейтрально, рубль повысится на умеренно позитивном фоне. Рост в пятницу большинства азиатских площадок может поддержать российский рынок акций.

ПРОГНОЗЫ

"На фоне стабилизации ситуации на рынках и вялости нефтяных котировок на российском рынке акций сегодня, по нашему мнению, не сложится выраженных настроений: вероятное сохранение инерции к укреплению рубля способно поддержать отскок во внутренних секторах, в то время как экспортеры (в первую очередь представители нефтегазового сектора) продолжат оставаться в ожидании более явных признаков стабилизации ситуации на рынке нефти и корпоративных отчетов в конце месяца", — прогнозирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Он ожидает от индекса Мосбиржи продолжения торгов в нижней части зоны 2250-2300 пунктов.

Растущие утром азиатские площадки и топчущаяся на месте нефть задают умеренно позитивный внешний фон перед открытием рынка акций, от которого мы, как минимум, не ожидаем падения, говорит Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2240-2285 пунктов, по индексу РТС — 1055-1080 пунктов, прогнозирует он.

"Утром нефть торговалась стабильно, новостные ленты не принесли нового негатива, а значит можно ожидать дальнейшего умеренного восстановления рубля после недавнего падения. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США — 66,2-67,5 рубля, для европейской валюты — 75,2-76,7 рубля", — комментирует аналитик.

"В пятницу мы также не ожидаем резких движений курса рубля. Какое-то влияние может оказать публикация макроэкономических данных: по инфляции в еврозоне и розничных продажах и безработице в России, а также возможная волатильность цены нефти после выхода информации о количестве буровых установок в США. Целевой коридор – 66,7-67,1 рубля за доллар", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне новостей о планах США и Китая возобновить торговые переговоры.

Фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно: фьючерс на индекс Dow Jones рос на 0,09%, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,09%, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,04%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на 0,07-0,08%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,57%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 71,32 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,17% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1385 доллара против 1,1376 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций по итогам четверга вырос по индексу РТС более чем на 1% на укреплении рубля к основным иностранным валютам, при этом слегка снизившись по рублевому индексу Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,27%, до 2261,09 пункта, индекс РТС вырос на 1,07%, до 1066,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 0,45 рубля, до 66,84 рубля, евро — на 0,38 рубля, до 75,98 рубля.