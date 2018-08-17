OIBDA выросла на 5% год к году. Вчера МегаФон (MFON LI – рекомендация пересматривается) опубликовал финансовую отчетность за 2 кв. 2018 г. по МСФО, которая оказалась несколько лучше ожиданий. Так, выручка выросла на 5,1% (здесь и далее – год к году) до 81,9 млрд руб. (1,3 млрд долл.), превысив наш и консенсусный прогнозы на 3% и 2% соответственно. OIBDA увеличилась на 5,4% до 32,3 млрд руб. (521 млн долл.), что лучше наших (на 0,4%) и рыночных (на 1,4%) ожиданий и предполагает рентабельность на уровне 39,4%. Чистая прибыль за период составила 6,2 млрд руб. (99 млн долл.).

Прогноз на 2018 г. подтвержден. Во 2 кв. 2018 г. выручка МегаФона от услуг мобильной связи в России увеличилась на 4,4% (против плюс 2,6% в предыдущем квартале) до 67,1 млрд руб. (1,1 млрд долл.). При этом выручка от мобильной передачи данных выросла на 12,2% до 24,2 млрд руб. (389 млн долл.). Выручка от продажи устройств сократилась на 7,3% до 5,7 млрд руб. (92 млн долл.), а от услуг фиксированной связи увеличилась на 22% до 7,9 млрд руб. (127 млн долл.). OIBDA телекоммуникационного сегмента в России выросла на 4,2% до 32,0 млрд руб. (516 млн долл.) при рентабельности 39,6% (плюс 0,3 п.п.). Руководство компании подтвердило прогноз на этот год, предполагающий, что рост сервисной выручки будет в диапазоне 0–5%, а OIBDA останется на уровне прошлого года. Капзатраты могут составить 75–80 млрд руб., что существенно выше, чем в прошлом году, и должно быть достаточным для исполнения требований «закона Яровой».

В телекоммуникационном секторе мы предпочитаем акции Veon. Финансовые результаты МегаФона за 2 кв. 2018 г. в целом соответствуют тенденциям на рынке мобильной связи, предполагая очень умеренный рост выручки, сохранение достаточно высокой рентабельности и увеличение капзатрат. Ожидаемый делистинг ГДР компании с Лондонской фондовой биржи и выкуп акций у миноритариев (недавно одобренный на уровне ФАС) приведут к значительному снижению ликвидности акций МегаФона. Соответственно, в настоящее время в российском телекоммуникационном секторе мы отдаем предпочтение акциям Veon (VEON US – ПОКУПАТЬ), учитывая также то, что лидирующий на рынке оператор «МТС» (MBT US – ПОКУПАТЬ) может быть подвержен рискам в связи с возможностью санкций со стороны США в отношении своего основного акционера.