Новая неделя будет достаточно интересной и насыщенной. В понедельник, 20 августа, инвесторы смогут собраться с мыслями и вникнуть в новый новостной фон после выходных. Днем финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2018 года опубликует «Магнит». Акции компании находятся на минимумах.

На валютном рынке повышенной волатильности ждать не стоит, индекс цен производителей за июль опубликует Германия, ожидается рост на 0,2% м/м. Вряд ли эти данные каким-либо образом окажут влияние на пару евро/доллар.

Во вторник, 21 августа, также не предвидится серьёзных движений. Протокол заседания по денежно-кредитной политике представит Резервный банк Австралии. Содержание отчета, как и итоги последнего заседания нейтрально скажутся на австралийской валюте. Вечером Американский институт нефти представит данные по коммерческим запасам нефти в США. На текущий момент котировки черного золота медленно снижаются, за баррель Brent уже предлагают $71,9. Давление на котировки оказывают несколько факторов: слабый спрос в Китае, укрепление доллара, рост запасов сырья в США и увеличение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Дальнейший прирост запасов негативно скажется на движении котировок. Однако основные данные будут представлены на следующий день Энергетическим информационным агентством.

В среду, 22 августа, основное движение начнется после обеда, когда в Великобритании Банк Англии представит отчет по инфляции. Если на слушаниях в парламенте будут говорить о позитивных тенденциях и о том, что уровень инфляции соответствует ожиданиям Банка Англии, а также хорошо влияет на экономику, то фунт может укрепиться, однако общая среднесрочная тенденция все равно сохранится нисходящей. По оценкам Альпари, в среду мы можем наблюдать рост пары фунт/доллар в район 1,278.

Далее участникам рынка все внимание следует обратить на пару евро/доллар, потому что 22 августа США раскроют данные по продажам на вторичном рынке жилья за июль: ожидается рост по сравнению с предыдущим месяцем. Однако более важной новостью станет публикация протокола FOMC. По оценкам Альпари, документ отразит жесткую риторику ФРС США с позитивными прогнозами на будущее, что фактически подтолкнет доллар к дальнейшему росту. Таким образом, пара евро/доллар может начать движение к отметке 1,118.

В среду повышенные колебания могут наблюдаться и в рублевых парах, ведь в этот день вступают в силу новые санкции США, которые инициировал Госдепартамент в связи с «делом Скрипалей». Несмотря на то что событие не новое, некоторые распродажи могут наблюдаться. Пара доллар/рубль может вырасти в район 68-69 руб., а пара евро/рубль – дойти до 77,2-78,2 руб.

Четверг – день статистики от PMI. Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг представят Германия, Франция, ЕС и США. Европейцы ожидают улучшения данных, однако у нас есть сомнения, что показатели улучшаться. Позже данные по продажам нового жилья за июль опубликуют Штаты, позитивные данные поддержат рост доллара.

В пятницу темпы роста ВВП за II квартал представит Германия: вероятно, рост в годовом выражении составит 2,3%. Это повторная оценка ВВП, фактически статистика уже учтена рынком. Вечером США представят данные по заказам на товары длительного пользования за июль, есть вероятность, что прирост составит 0,3% м/м. Если всю неделю статистика будет способствовать росту доллара, то к концу недели пара евро/доллар может опуститься до 1,110.