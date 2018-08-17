К середине торгового дня пятницы, после разнонаправленных изменений в начале дня, российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс Мосбиржи к 13.50 мск снизился на 0,35% до 2253,11 пункта, а индекс РТС упал на 1,2%, до 1053,7 пункта.

Рубль к середине дня также перешел к ослаблению против доллара и евро. Доллар находился в районе 67,5 руб, а евро – недалеко от 76,5 руб.

В лидерах роста к середине дня пребывали акции “Газпром нефти” (+1,78%) и котировки НЛМК (+0,52%). В лидерах падения были бумаги “Аэрофлота” (-1,49%) и акции “Полюса” (-1,43%).

С фундаментальной точки зрения поддержку бумагам “Газпром нефти” оказывают опубликованные накануне сильные финансовые результаты за первое полугодие по МСФО. Кроме того, компания планирует увеличить дивиденды. На этом фоне акции в пятницу достигли исторического максимума 355 руб.

С технической точки зрения по бумагам “Газпром нефти” сохраняется восходящий тренд, но сила его невелика. Данный фактор, наряду с близостью зоны перекупленности на дневном и недельном графиках, указывает на опасность скорой фиксации прибыли и возможного движения акций в район 340 руб и даже к 330 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Открывать новые “длинные” позиции от текущих уровней опасно, но позитивным сигналом могла бы стать способность бумаг устоять выше 350 руб.