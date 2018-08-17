Курс рубля к доллару и евро в течение завершающейся рабочей недели демонстрировал широкие колебания, характерные для периода послешоковой стадии рынка, в которую он попал на фоне общего падения спроса инвесторов на валюты развивающихся рынков и роста санкционных рисков персонально для рубля. При этом основные резервные валюты по инерции обновили локальные максимумы против рубля: доллар – с апреля 2016 года (68,66), евро – с апреля текущего года (78,15).

Стоимость нефти за неделю успела снизиться в район минимума с апреля текущего года — немного выше ключевого уровня 70 долларов, от которого началось коррекционное повышение. Однако рубль колебался в тренде валют развивающихся рынков, пытаясь корректировать провал первой декады августа.

В результате, "американец" по итогам рабочей недели вечером в пятницу снижался на 20 копеек, до 67,51 рубля, евро также терял 20 копеек — до 77 рублей. Рублевая цена нефти на конец недели колебалась в районе 4,85 тысячи за баррель.

РУБЛЬ — ПОПЫТКИ КОРРЕКЦИИ ВВЕРХ

Рубль начал неделю с инерционного снижения против доллара и евро, хотя в течение понедельника и попытался выйти в плюс в рамках фиксации прибыли игроками от роста валюты. Участники торгов все-таки продолжили отыгрывать внешний негатив, связанный с рисками кризиса турецкого финансового рынка после провала курса лиры к доллару на несколько десятков процентов в августе.

Ситуация обострилась после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Президент Турции Тайип Эрдоган на фоне кризиса в отношениях с США заявил, что Анкара готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина, а также готова к такому переходу и в торговле с ЕС. После этого курс турецкой лиры продолжил падать и в понедельник обновил очередной исторический минимум в 7,2393 лиры за доллар.

Однако затем лира пошла в рост, корректируя предыдущий обвал — ведь доллар только в августе вырос более чем на 47%. Это поддержало и укрепление рубля, которое во вторник составило около 1,5 рублей против доллара и около 2 рублей — к евро. Инвесторы при этом даже не обращали внимания на официальную публикацию американским Конгрессом законопроекта о новых санкциях США против РФ, наделавшего много шума в предыдущие недели.

По поводу российских госбанков формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для финансовой системы РФ и курса рубля. Вместе с тем законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Со своей стороны Минфин России напомнил, что законодательные инициативы о распространении санкций США на российский госдолг появлялись и раньше и не получали развития. Россия в свою очередь сможет выполнить программу внутренних займов даже без участия иностранных инвесторов, уверены в министерстве. Таким образом, мог просто сработать принцип: продавай на ожидании плохих новостей, покупай, когда они появятся. Вот рубль и проигнорировал этот негатив.

Во второй половине недели рубль пытался реагировать на традиционный фактор курсовой динамики — стоимость нефти, которая оставалась под давлением и даже протестировала важный уровень поддержки в районе круглой отметки 70 долларов за баррель сорта Brent.

Давление приходило от данных по динамике запасов энергоресурсов в США. За неделю, завершившуюся 10 августа, запасы нефти неожиданно увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 414,2 миллиона баррелей при прогнозах снижения на 2,5 миллиона баррелей.

Уверенное восстановление турецкой лиры (доллар после роста почти на 50% снижался до 5,67 лиры — на 22% — рай для спекулянта) поддержало устойчивость рубля во второй половине недели. Отчасти в этом случае сказалось обещания Катара инвестировать в экономику Турции 15 миллиардов долларов.

ПРОГНОЗЫ

На следующей неделе рубль продолжит получать поддержку от действий российских финансовых регуляторов. Так, ЦБ уже с 9 августа приостановил закупку валюты для Минфина на внутреннем рынке, хотя в августе объем закупок составлял 16,7 миллиарда рублей в день, а за период с 7 августа по 6 сентября суммарный объем должен составить рекордные 383,2 миллиарда.

Кроме того, налоговый период августа в РФ стартовал в среду, а пиковые выплаты (НДС, НДПИ, налог на прибыль) в сумме до 1,3 триллиона рублей будут через неделю, что окажет дополнительную поддержку рублю на фоне продаж валюты российскими экспортерами.

Наконец, Минфин в среду на единственном аукционе разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 5,849 миллиарда рублей из предложенных 10 миллиардов рублей. Спрос составил 20,14 миллиарда. То есть, ведомство не дало премии по доходности инвесторам, что косвенно поддержит курс рубля, склонность к коррекции вверх у которого сохраняется и после завершающейся сложной недели.