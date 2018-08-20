Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением в пределах 0.2-0.3%, в районе 2255-2260 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2250, 2240 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2270, 2280 п.

В первые минуты торгов локальный рынок акций должен отыграть пятничную позитивную новость о подтверждении рейтинговым агентством Fitch Ratings долгосрочных рейтингов дефолта эмитента РФ на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом. Однако этот позитив может быть заметно сглажен утренним ухудшением настроений на нефтяном рынке. Позднее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации около уровня открытия.

Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.