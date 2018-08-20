Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральным: после пятничного роста фьючерсы на американские индексы снижаются на символические 0,1%. На уровне вечернего закрытия торгуется нефть, как и зарубежные фондовые рынки, обрадовавшись подвижками в торговых переговорах между США и Китаем.

Умеренно-положительно влияние на рынок окажет решение рейтингового агентства Fitch подтвердить рейтинг России на первой ступеньке инвестиционного уровня с позитивным прогнозом. Однако складывается впечатление, что в своем коммюнике агентство не учло обвал рубля в августе и если кризис на валютном рынке будет продолжаться, Россия легко покинет список стран с инвестиционным рейтингом.

Не поступило подробностей переговоров Путина с Меркель. Впрочем, стороны заявили о продолжении реализации проекта «Северный поток 2», что позитивно прежде всего для «Газпрома», который пока удерживается выше поддержки 140 руб. Возможно, лидеры двух стран обсуждали ответ на санкции, которые Штаты могут ввести в отношении участвующих в проекте компаний уже в ближайшие недели.

Сегодня на открытии стоит попытаться купить акции Сбербанка, фьючерсы на которые в пятницу вечером выросли на 1,4%. Таким образом, уже с открытием рынка акции Сбера пробью сопротивление 190 руб, что откроет им дорогу в район 200 руб. Но позитивный сценарий может реализоваться только при улучшении внешнего фона, либо появлении внутренних позитивных новостей.

Индекс Мосбиржи на открытии прибавит в районе 0,3% и отскочит от поддержки 2250 пунктов, но сил для пробития сопротивления 2300 пунктов у рынка не хватит. Пока наиболее вероятный сценарий ближайших дней – боковик с границами 2250-2300 пунктов по Индексу Мосбиржи.

Рубль вновь попытается перейти к укреплению, но пока внешний фон не способствует серьезным покупкам рублей. Пара евро-доллар так и не стала тестировать снизу вверх отметку 1,145. Кроме того, сразу два рейтинговых агентства понизили рейтинг Турции, что вполне может вызвать усиление продаж турецких бумаг с последующей девальвацией лиры. Это подорвет интерес ко всем обязательствам и валютам развивающихся рынков.