Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня на нейтральном внешнем фоне. Рынок акций будет отыгрывать подтверждение суверенного рейтинга России международным рейтинговым агентством Fitch с позитивным прогнозом.

ПРОГНОЗЫ

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральным, отмечают аналитики "Алор Брокер".

"В первые минуты торгов локальный рынок акций должен отыграть пятничную позитивную новость о подтверждении рейтинговым агентством Fitch Ratings долгосрочных рейтингов дефолта эмитента РФ на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Однако этот позитив может быть заметно сглажен утренним ухудшением настроений на нефтяном рынке. Позднее вероятен переход индекса Мосбиржи в состояние консолидации около уровня открытия", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Он ожидает открытия индекса Мосбиржи с незначительным повышением в пределах 0,2-0,3%, в диапазоне 2255-2260 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2250, 2240 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2270, 2280 пунктов, указывает он.

Скромная утренняя коррекция на рынке нефти задает умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка акций РФ, отмечает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2230-2275 пунктов, по индексу РТС — 1040-1060 пунктов, прогнозирует он.

"Умеренное снижение нефтяных котировок вряд ли окажет существенное влияние на рубль, и мы ожидаем нейтрального открытия. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 66,4-67,7 рубля, для европейской валюты — 75,9-77,5 рубля", — говорит аналитик.

Константин Кочергин из банка "Восточный", считает, что в понедельник в отсутствие существенных новостей курс изменится незначительно и будет колебаться в промежутке 67-67,5 рубля за доллар.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые индексы США завершили пятницу в плюсе на фоне оптимизма касательно торговых переговоров с Китаем.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,05-0,18%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,53%, гонконгский Hang Seng Index — на 1,05%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,09%, японский Nikkei 225 снизился на 0,32%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 71,73 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,14% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1414 доллара против 1,1439 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился по основным индексам на негативном внешнем фоне и ослаблении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,26%, до 2255,12 пункта, индекс РТС упал на 1,29%, до 1052,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 19 копеек – 67,03 рубля, евро — на 73 копейки, до 76,7 рубля, следует из данных Московской биржи.