Цены нефти в конце прошлой недели подрастали. Отскок цен нефти марки Brent от минимальных отметок чуть выше 70 долларов за баррель еще имеет шансы на продолжение. Во всяком случае, в понедельник цены еще показывают желание к росту.

Новых, придавливавших цены нефти сильных обстоятельств на рынке пока не видно. Напомним, что подрастание добычи нефти в июле некоторых стран ОПЕК было почти компенсировано ее падением в других странах картеля. Так, в июле Саудовская Аравия снизила добычу на 52,8 тыс. баррелей в сутки (против сильного роста добычи в июне). В результате суммарный рост добычи нефти ОПЕК в июле оказался весьма скромным – лишь на 40,7 тыс. баррелей в сутки.

Да и рост добычи нефти в США, как известно, в последние несколько недель получил заминку и колеблется на подступах к 11 мб/д. Буровая активность в США на прошлой неделе не изменилась — число работающих буровых для бурения нефтяных скважин за неделю сохранилось на прежнем уровне в 869 штук. В Канаде после существенного снижения активных буровых в предыдущие две недели произошло небольшое их подрастание.

В США цены на бензин в конце прошлой недели немного снизились, а всего за неделю снижение составляло около 2,9%. Оптовый рынок, вероятно, начал чувствовать скорое прохождение летнего пика автомобильного сезона.

В России ситуация с ценами на бензин вновь вызывает беспокойство. После принятых мер и стабилизации цен в июне и июле в прошедшую неделю августа оптовые цены на бензин вновь показали существенный рост. Резкое снижение рубля приводит к тому, что потенциальной рост выручки продаж бензина за рубеж толкает его цены вверх внутри страны. К концу текущей торговой недели (17 августа) биржевая стоимость всех видов топлива, которое торгуется на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, заметно увеличилась. Так, цены бензина на бирже за неделю выросли более чем на 5%. По последним данным Росстата, розничные цены бензина пока остались прежними, но через некоторое время связанный с ослаблением рубля подскок оптовых цен бензина почувствуется и на розничном рынке.

Для нашего рынка и динамики рубля наступающая неделя обещает стать крайне важной. В ожиданиях обещанной к 22 августа новой порции санкций от США беспокойства за покупки ОФЗ будут затмевать значимость текущей динамики цен нефти.

В начале недели российские рынки будут внимательно следить за официальными оценками итогов визита Путина в Германию. Пока (со слов Пескова) стало известно, что Путин и Меркель на встрече, говоря о возможных санкциях в связи с реализацией газопровода "Северный поток-2", согласились, что проект коммерчески выгоден, и его надо оградить от нападок. Посмотрим на то, в какие действия будут выливаться достигнутые там договоренности.

Из обще рыночных событий ближайших дней наиболее важным обещает стать выступление главы ФРС Пауэлла в конце недели – 24 августа с речью в Джексон-Хоул. Это будет первым выступлением Пауэлла на указанной трибуне. Заявленная тема выступления – монетарная политика в условиях изменения экономики. Поскольку главы ФРС часто использовали симпозиум в Джексон-Хоул для того, чтобы сообщить об изменениях политики регулятора, рынки, включая рынки энергоносителей, со всей полнотой внимания будут прислушиваться к ключевому выступлению Пауэлла.