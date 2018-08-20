Сегодня на торгах наблюдаем почти классическую взаимосвязь «нефть вверх – рубль растет». На Московской бирже сегодня доллар понизился к рублю на 0,19%, до 67,076 руб. А европейская валюта понизилась к рублю еще сильнее, на 0,25%, до 76,49 руб. Банк России на вторник, 21 августа, установил курс доллара на уровне 67,1807 руб., а курс евро – на отметке 76,7204 руб.

Объявленное решение агентства Fitch о подтверждении суверенных рейтингов России на уровне ВВВ- и прогнозов рейтингов на «позитивном» уровне, а также оптимистичные комментарии агентства о том, что Россия хорошо справляется с санкциями, создало неплохой позитивный фон на российских финансовых рынках. Определенного оптимизма рынкам добавила и рабочая встреча президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, где стороны достигли взаимопонимания по газопроводу «Северный поток-2» и еще по некоторым вопросам геополитики.

Тем временем в Лондоне нефть смеси Brent продолжает расти в цене, она уже прибавила 0,38% и торговалась по $72,11 за баррель. Информация Американского института нефти о том, что США за два года рекордно нарастили запасы топлива, что связано с резким наращиванием поставок нефти Саудовской Аравией в США, обвалила нефтяной рынок, однако не позволила нефтяным котировкам опуститься ниже $70 за баррель. По оценкам Альпари, в ближайшие дни для Brent будет актуален торговый диапазон в $72-73 за баррель.

Мы считаем, что пара доллар/рубль в ближайшие дни будет двигаться в диапазоне 67-68 руб., пара евро/рубль – в границах 76 —77 руб.