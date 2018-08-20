Pepsi постепенно трансформирует ведущее направление своего бизнеса — производство газированных напитков. В рамках этой стратегии корпорация собирается купить израильский стартап SodaStream, занимающийся газированием питьевой воды, за $3,2 млрд. Кроме устройства для газирования воды израильская компания предлагает различные сиропы, максимально приближенные к натуральным. Покупка этого стартапа со стороны PepsiCo обусловлена несколькими трендами. В первую очередь потребители, особенно американские, все больше отдают предпочтение продукции малых фирм, которые предлагают более здоровые продукты. В этой связи потребление натуральной газировки выросло на 35% и 38% за 2016-й и 2017 год.

SodaStream была выбрана неслучайно: за счет покупки Pepsi и ее новая «дочка» смогут активнее развиваться в регионах присутствия обеих. К тому же SodaStream очень удачно отчиталась за 2-й квартал. Выручка израильской компании выросла на 31%, до $171,5 млн, а прибыль на акцию увеличилась на 78%, до $1,14. Компания также заявила, что продажи устройств для газирования воды поднялись на 22% и перевалили за 1 млн штук.

Считаю, что приобретение SodaStream серьезно повлияет на бизнес Pepsi, и в результате главный продукт компании Pepsi-Cola к 2025-2027 году уйдет на второй план как источник доходов. Ожидаю, что данная покупка положительно повлияет на выручку и операционную маржинальность компании, однако впервые три года после поглощения стартапа данный эффект будет незначительным. Только в результате географической экспансии, которая достигнет своего пика к 2021 году, рентабельность PepsiCo достигнет 14%. Целевая цена по акции корпорации до конца лета 2019 года — $133,2.