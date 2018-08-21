По итогам торгов 20 августа индекс МосБиржи вырос на 0,77%, до 2272,49 п., а РТС поднялся на 1,2%, до 1065,34 п. Торги прошли довольно спокойно при скромных объёмах. К завершению сессии на основной секции Московской биржи участники едва перевалили за 24 млрд рублей. В позитиве рост европейских индексов в надежде на переговоры КНР и США по торговым вопросам, нефть выше $72 за баррель Brent. Кроме того, в Китае цены на арматурную сталь взлетели до максимального значения за семь лет, что, безусловно, позитивно для отечественных металлургов: «Северсталь» (+2,43%), ММК (+2,97%), НЛМК (+1,66%). Поставщиком корпоративных новостей стал «Магнит» (+1,86%), который отчитался по МСФО за II квартал и I полугодие. Прибыль в II квартале снизилась на 21,5%, до 10,36 млрд. В I полугодии прибыль сократилась на 14,2%, до 18 млрд рублей. Настораживает то, что в I полугодии выручка выросла на 7,2%, а в II квартале рост показателя составил 6,5%. Позитивным для бумаг стало то, что совет директоров собирается рассмотреть вопрос обратного выкупа акций с целью стимулирования менеджмента. В лидерах роста и падения оказались: «Полюс» (+3,77%), Polymetal (+2,2%), привилегированные «Транснефть» (+1,79%), а также GDR En+ (-2,54%), ТМК (-0,89%), «ЭНЕЛ Россия» (-0,67%).

Предстоящий день будет достаточно скудным на статистику. Из интересного и важного можно выделить лишь отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США, который поступит в 23:30 (мск). В остальном ориентирами для рынков будут новости и заявления официальных лиц. К примеру, во вторник ожидается заявление нового министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта. Согласно данным WSJ, он вновь будет призывать к жёсткости в отношении РФ, а также новым санкциям. В США должны начаться консультации по торговым вопросам с Китаем. И, естественно, твиттер Д. Трампа стал уже обязательным элементом на торговых терминалах активных участников торгов.

В России отчитаются по МСФО «Детский мир», «МТС», Polymetal. Советы директоров «Роснефти» и «Черкизово» будут обсуждать дивиденды. В остальном ждём небольшого роста по индексам и попыток рубля пробить сверху отметку 67 за доллар.